Rus istihbaratından kriz çıkaracak Türkiye iddiası

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken geçen hafta tahıl krizi yaşandı.

Rusya’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Ukrayna ile imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını sonlandırmıştı.

Bu krizin yankıları devam ederken bugün Rus istihbarat birimi FSB’den yeni bir açıklama geldi.

“TÜRKİYE UKRAYNA’YA PATLAYICI TAŞIMIŞ OLABİLİR”

İngiliz haber ajansı Reuters’ın “son dakika” ibaresiyle aktardığı açıklamada FSB, “Türkiye’den Rusya’nın Rostov na Danu kentine tahıl taşımak için gelen araçta patlayıcı izleri tespit edildi” açıklamasını yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre, geminin daha önce 12 Ukraynalıdan oluşan bir mürettebatı olduğunu ileri süren FSB, "Bu koşullar, Ukrayna topraklarına patlayıcı ulaştırmak için yabancı bir sivil geminin kullanılma olasılığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu geminin ismini belirtemeyen FSB, geminin Kırım'ın Kerç Boğazı'nda incelemeye tabi tutulduğunu ve yoluna devam etmesinin engellendiğini belirtti. FSB, geminin ardından Rusya kara sularından ayrıldığını kaydetti.

Reuters, FSB açıklamasının detaylarını teyit edemediğini de aktardı.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığı haberde bahsi geçen geminin Mayıs ayında Ukrayna’nın Kiliya kentindeki limanda demirli olduğu aktarılırken, bu geminin Ukrayna’ya patlayıcı taşımış olabileceği belirtildi.