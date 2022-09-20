Erdoğan ve Zelenskiy telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.
Erdoğan ve Zelenskiy telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu hitabı öncesinde yapıldı.
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