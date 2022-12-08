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  • Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar

Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa’da düzenlenen mitinginde kürsüye çıkması sonrası AKP’lilerin attığı tepki dolu slogan ortaya çıktı. Barış Terkoğlu’nun Halk TV’de canlı yayında paylaştığı görüntülerde AKP Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gürpınar’a yönelik sloganlar duyuluyor.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 09:33
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Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
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Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı AKP'nin Urfa mitingine dair bir görüntü paylaştı.

Halk TV'de Sözüm Var programında görüntüleri yayınlayan Terkoğlu, programa konuk olan eski AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya "size özel bir görüntü izleteceğim" dedi.

Terkoğlu'nun paylaştığı miting görüntülerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığında mitinge katılanların "Gülpınar" diye bağırdığı görülüyor.

Terkoğlu, AKP Urfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın yakın zamanda Erdoğan'a istifa talebinde bulunduğunu ancak ikna edilerek geri döndürüldüğünü söyledi. İstifa meselesinin Urfa'da bu kadar çok konuşulmasının sebebinin AKP ile Urfalılar arasında bir sorun yaşanması olduğunu söyleyen Terkoğlu, Fakıbaba'ya "Siz bu sloganları gördüğünüzde oradaki kalabalığın Erdoğan'a verdiği mesajın ne olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Fakıbaba şöyle yanıt verdi:

"O kalabalık içerisinde ben olsaydım ben de Gülpınar derdim. Çünkü Kasım Bey samimi, ciddi bir arkadaş. Biz partideyken de oturur Urfa'nın problemlerini konuşurduk ve en alttan en üste kadar da iletirdik. Ama maalesef bu konuda başarılı olamadığımızı görünce ben ayrıldı. Halkın vermiş olduğu mesaj Gülpınar'a sahip çıkın diyor. Ben bu mesajı öyle yorumluyorum"

 

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Catal
8.12.2022 10:19
Böyle bir muhalefet anlayışını anlamıyorum siz başkasının attığı sloganlarla değil kendi yaptığınız eylemler ve icraatlarla muhalefet yapacaksınız. O zaman zafer gelir  
 
Lütfen Vatanımızı sahip çıkın Vatanı olmayanın hiç bir şeyi olmaz .Ağalık ve feodalite ve din kimsenin tekelinde değildir.
8.12.2022 09:55
Okuma yazna seviyesi düşük insanlarimizi bir an önce kalkindirip başlarını kumdan çıkartmanız lazım dogu ve guneydogunun en büyük problemi bu bu bir alın yazısı degil bu bir politikadır.  
 
Rey
8.12.2022 09:51
Ne dedigi amlasilmiyor ki akp secmeninin  
 
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