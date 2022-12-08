Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar

Gazeteci Barış Terkoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı AKP'nin Urfa mitingine dair bir görüntü paylaştı.

Halk TV'de Sözüm Var programında görüntüleri yayınlayan Terkoğlu, programa konuk olan eski AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya "size özel bir görüntü izleteceğim" dedi.

Terkoğlu'nun paylaştığı miting görüntülerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıktığında mitinge katılanların "Gülpınar" diye bağırdığı görülüyor.

Terkoğlu, AKP Urfa Milletvekili Kasım Gülpınar'ın yakın zamanda Erdoğan'a istifa talebinde bulunduğunu ancak ikna edilerek geri döndürüldüğünü söyledi. İstifa meselesinin Urfa'da bu kadar çok konuşulmasının sebebinin AKP ile Urfalılar arasında bir sorun yaşanması olduğunu söyleyen Terkoğlu, Fakıbaba'ya "Siz bu sloganları gördüğünüzde oradaki kalabalığın Erdoğan'a verdiği mesajın ne olduğunu düşünüyorsunuz?" diye sordu.

Fakıbaba şöyle yanıt verdi:

"O kalabalık içerisinde ben olsaydım ben de Gülpınar derdim. Çünkü Kasım Bey samimi, ciddi bir arkadaş. Biz partideyken de oturur Urfa'nın problemlerini konuşurduk ve en alttan en üste kadar da iletirdik. Ama maalesef bu konuda başarılı olamadığımızı görünce ben ayrıldı. Halkın vermiş olduğu mesaj Gülpınar'a sahip çıkın diyor. Ben bu mesajı öyle yorumluyorum"