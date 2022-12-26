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  • Erdoğan'a Yahudi asıllı ABD'li danışman! ABD'li Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirmişti

Erdoğan'a Yahudi asıllı ABD'li danışman! ABD'li Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirmişti

AKP iktidarından dikkat çeken bir danışman hamlesi geldi. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Yahudi asıllı Kalman Chaim Sporn strateji danışmanı’ olarak anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekonomi danışmanı Rifkin’i eleştirmesi sonrası gelen hamle dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:47
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Erdoğan'a Yahudi asıllı ABD'li danışman! İlk işinin ücreti olarak 50 bin dolar ödendi

Erdoğan'a Yahudi asıllı ABD'li danışman! ABD'li Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını eleştirmişti
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AKP iktidarının İsrail yönetimi ve ABD’deki Yahudi lobisiyle uzun zamandır bozuk olan ilişkilerini düzeltmek için yeni bir adım attığı ortaya çıktı. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Musevi asıllı Kalman Chaim Sporn ile ‘strateji danışmanı’ olarak anlaştı. Sporn’un ilk ödeme olarak 50 bin dolar aldığı öğrenildi.

Tele 1 yazarı Yılmaz Polat, Büyükelçi Mercan’ın bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Yahudi lobisi ile ilişkileri geliştirmek için çalıştığına dikkat çekerek Sporn’un siyasi kariyerini anlattı.

Yılmaz Polat’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan Yönetimi, Strateji uzmanı Kalman Chaim Sporn’la ‘Strateji Danışmanı‘ olarak anlaştı.

Anlaşma AKP’li Washington Büyükelçisi Murat Mercan’la Sporn arasında imzalandı. Anlaşmaya göre, Musevi asıllı Sporn ‘Stratejik Danışman’ olarak hizmet verecek.

Sporn, ‘tanıtım, algı yönetimi, halkla ilişkiler, ekonomik bilgilerin geliştirilmesi, hazırlanması ve dağıtılması ile amaca ulaşmak için kullanılacak araçlar’ gibi konularda Erdoğan Yönetimi için raporlar hazırlayacak.

Adalet Bakanlığı resmi belgesine göre, ilk işinden Sporn’a 50 bin dolar ödendiği görülüyor. Ancak bu ücretin hangi hizmet karşılığı ödendiği yazmıyor.

Danışman ‘Strateji’ çalışmalarını ‘gizlilik’ esasına göre yürütecek ve kamuoyuna açıklama yapmayacak.

Kalman Chaim Sporn, Musevi asıllı bir Amerikalı. New York’ta oturuyor. Üniversite eğitimini Yeshiva Üniversitesi’nde Newyork ve İsrail’de tamamlamış. 1990’larda finans danışmanlığı, özel bankerlik yapmış.

İlginç bir siyasi hayatı var. Cumhuriyetçi Parti üyesi. Demokrat Parti Senatörü Schumer milletvekiliyken danışmanlık yapmış.

Erdoğan Yönetimi, bu yıl AKP’li Büyükelçi Murat Mercan üzerinden ABD’de umudunu ağırlıklı olarak Musevi kişi, kurum ve kuruluşlara bağladığı sır değil. Uzun bir aradan sonra Erdoğan’ın talimatıyla Yahudi lobisiyle bağlantı kuran Mercan, 2022 yılının mesaisini büyük oranda buna ayırdı.

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sinan
26.12.2022 13:56
one minute..  
 
aaaa
26.12.2022 13:55
zaten akp nin tabanı Amerika  
 
vatandaş
26.12.2022 13:51
amerikada neyin stratejisini yapıyorlarmış?  
 
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