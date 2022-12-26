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  • Orhan Uğuroğlu yandaş medyayı ensesinden yakaladı: Erdoğan'ın Yahudi asıllı danışmanına ne diyecekler

Orhan Uğuroğlu yandaş medyayı ensesinden yakaladı: Erdoğan'ın Yahudi asıllı danışmanına ne diyecekler

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Musevi asıllı Kalman Chaim Sporn ile ‘strateji danışmanı’ olarak anlaştı. Konuyla ilgili gazeteci Orhan Uğuroğlu'ndan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 21:31
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Orhan Uğuroğlu yandaş medyayı ensesinden yakaladı: Erdoğan'ın Yahudi asıllı danışmanına ne diyecekler

Orhan Uğuroğlu yandaş medyayı ensesinden yakaladı: Erdoğan'ın Yahudi asıllı danışmanına ne diyecekler
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AKP iktidarının İsrail yönetimi ve ABD’deki Yahudi lobisiyle uzun zamandır bozuk olan ilişkilerini düzeltmek için yeni bir adım attığı ortaya çıktı. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Musevi asıllı Kalman Chaim Sporn ile ‘strateji danışmanı’ olarak anlaştı. Sporn’un ilk ödeme olarak 50 bin dolar aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ABD’li ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin’i eleştirmesi sonrası gelen hamle dikkat çekti.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu’nda konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Uğuroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na özellikle iktidara yakın medya gruplarından gelen eleştirilere atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Hayda... Yandaş medya bakalım ne diyecek? Musevi asıllı Kalman Chaim Sporn Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın strateji danışmanı oldu. Anlaşmayı Türkiye adına Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın imzaladığı açıklandı. Sporn ilk ödeme olarak 50 bin dolar yani 900 bin TL almış”

Tele 1 yazarı Yılmaz Polat bugünkü yazısında Büyükelçi Mercan’ın bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Yahudi lobisi ile ilişkileri geliştirmek için çalıştığına dikkat çekerek Sporn’un siyasi kariyerini anlattı.

Yılmaz Polat’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan Yönetimi, Strateji uzmanı Kalman Chaim Sporn’la ‘Strateji Danışmanı‘ olarak anlaştı.

Anlaşma AKP’li Washington Büyükelçisi Murat Mercan’la Sporn arasında imzalandı. Anlaşmaya göre, Musevi asıllı Sporn ‘Stratejik Danışman’ olarak hizmet verecek.

Sporn, ‘tanıtım, algı yönetimi, halkla ilişkiler, ekonomik bilgilerin geliştirilmesi, hazırlanması ve dağıtılması ile amaca ulaşmak için kullanılacak araçlar’ gibi konularda Erdoğan Yönetimi için raporlar hazırlayacak.

Adalet Bakanlığı resmi belgesine göre, ilk işinden Sporn’a 50 bin dolar ödendiği görülüyor. Ancak bu ücretin hangi hizmet karşılığı ödendiği yazmıyor.

Danışman ‘Strateji’ çalışmalarını ‘gizlilik’ esasına göre yürütecek ve kamuoyuna açıklama yapmayacak.

Kalman Chaim Sporn, Musevi asıllı bir Amerikalı. New York’ta oturuyor. Üniversite eğitimini Yeshiva Üniversitesi’nde Newyork ve İsrail’de tamamlamış. 1990’larda finans danışmanlığı, özel bankerlik yapmış.

İlginç bir siyasi hayatı var. Cumhuriyetçi Parti üyesi. Demokrat Parti Senatörü Schumer milletvekiliyken danışmanlık yapmış.

Erdoğan Yönetimi, bu yıl AKP’li Büyükelçi Murat Mercan üzerinden ABD’de umudunu ağırlıklı olarak Musevi kişi, kurum ve kuruluşlara bağladığı sır değil. Uzun bir aradan sonra Erdoğan’ın talimatıyla Yahudi lobisiyle bağlantı kuran Mercan, 2022 yılının mesaisini büyük oranda buna ayırdı.

 

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Hüseyin Korkmazoğlu
26.12.2022 21:59
Danışmana gerek yoktu, bu paranın yarısını İsrail'e verseler, zaten iş halloldu. Yine mi kandırıldık yoksa.  
 
Asi Dede
26.12.2022 21:51
Burada artık Devletin sırlarını dışarıya aktarmak için para ödemeye başladık nemutlu bize bir başarıdan öbürüne koşuyoruz herkes bizi boşuna kıskanmıyor  
 
Kemal ayan
26.12.2022 21:48
Mısır daki rabiaya suriyedeki esmaya ağlayıp irandaki afganistandaki öldürülen kadınlara ses cikarmayanlara bakalım ne diyecekler  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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