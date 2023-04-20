Erdoğan’a yakın isme AKP döneminde tahsis edilen İBB binasının dergah olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen AKP’li İsmail Hakkı Turunç’a AKP'li İBB tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralandıktan sonra tahsis edilen binanın dergah olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan’a yakın isme AKP döneminde tahsis edilen İBB binasının dergah olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gayrimenkulleri AKP döneminde yandaş vakıf ve derneklere tahsis edildi. 2019 yılına kadar iş artık öyle bir boyuta geldi ki neredeyse İBB’den bina almayan yandaş vakıf ve dernek kalmadı. Şimdi de kentin en önemli noktalarından birindeki bir tarihi binanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen AKP’li İsmail Hakkı Turunç’a tahsis edildiği ortaya çıktı.

İsmail Hakkı Turunç, 2006 yılında İSRA Uluslararası Dayanışma ve Yardım Derneği adı altında bir dernek kurdu. Bu derneğin merkezi ise İstanbul’un Fatih ilçesindeki Cerrahpaşa Mahallesi’nde bulunuyor. Ancak derneğin kullandığı Fatih’teki tarih ahşap binanın İBB’ye ait olduğu belirlendi.

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İBB, tarihi binayı AKP döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladı. Ardından bu binanın AKP’li Turunç’un derneğine tahsis edildiği ortaya çıktı. Turunç çok uzun bir süredir de tarihi binayı kullanıyor. Dernekte özel toplantılar düzenleniyor ve çocukların da bu binada yatılı olarak kaldığı ifade ediliyor. Binanın içinden çekilen fotoğraf ve videolarda da Turunç’un bu binayı adeta bir “dergâh ve tarikat merkezi” gibi kullandığı anlaşılıyor.

15 TEMMUZ DERNEĞİ’NİN DE BAŞKANI
Turunç’un geçmişi de oldukça dikkat çekici. AKP’li Turunç, şimdi Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın danışmalığını yapıyor ve aynı zamanda depremin ardından çadır satan Kızılay’ın Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Bu unvanlarla yetinmeyen Turunç, yaklaşık bir yıldır da 15 Temmuz Derneği’nin başkanlığını yürütüyor.

Turunç daha önce AKP’li Fatih Belediyesi’nde belediyesi başkan yardımcılığı yaptı ve görevinden istifa ettirilen AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın da danışmanıydı.

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Geçmişte hamam işlettiği ve Recep Tayyip Erdoğan ile yolu kesiştikten sonra hayatının değiştiği de iddia edilen Turunç, Erdoğan’a en yakın isimlerden biri. Hatta Erdoğan her seçim döneminde Turunç’u bir kentte özel olarak görevlendiriyor. 2011’deki seçimlerde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) koordinatörü olarak İzmir’de görevlendirilen Turunç, 2009’daki yerel seçimlerinde Diyarbakır’da görevlendirildi. Turunç, 1993- 1997 yılları arasında Refah Partisi Fatih İlçe Başkanlığı yaptı. 1999 yılında Fazilet Partisi ilçe meclis ve büyükşehir meclis üyesi oldu.

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