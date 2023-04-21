Kızılay’da yeni skandal. Yandaşlar için ‘kurban' etmişler

Deprem bölgesine gitmesi gereken çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın 2022 yılında yaptığı inanılmaz kıyak ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan Kızılay’ın 2022 yılında sözleşme imzaladığı firmaya, sözleşmeye aykırı olmasına rağmen fiyat indirimi yaptığını ve şirketin kârının artmasına neden olduğunu yazdı. Pehlivan, indirim kararının altında Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın imzasının olduğunu sözlerine ekledi.

Barış Pehlivan’ın “Kızılay’ı böyle ‘kurban’ ettiler” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Tarih: 5 Ocak 2022.

Kızılay ile Mücahit Gıda adlı şirket bir sözleşmeye imza attı.

Beş sayfalık sözleşmenin konu kısmında şöyle yazıyordu: Adak, Şükür ve Akika Kurbanı Merkezi Kesimi ve Belirlenecek Noktalara Ulaştırılması...

Özetle, hayırseverlerle kurban etine ihtiyaç duyanları buluşturan Kızılay projesi için yapılan bir ihaleydi...

Güzel. İhalenin idari şartnamesinin 14. maddesine baktım. “Fiyat Farkı” başlığında şu yazıyordu: İstekli ihale tarihinden sonra, gerek taahhüt süresi içinde gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde “taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve iş ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.

Yani, Mücahit Gıda ihale sözleşmesinde ne yazıyorsa o fiyata adaklık kurbanı satacaktı Kızılay’a. Bu da güzel.

‘PANDEMİ’ BAHANESİYLE YASAĞI DELDİLER

İyi de...

Bu sözleşmenin üzerinden daha üç ay geçmişken ihaleyi kazanan Mücahit Gıda Kızılay’a bir dilekçe yazdı. “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan dolayı kaynak maliyetlerimiz çok yükselmiştir ve bu ekonomik krizden dolayı” diye başlayan dilekçe tahmin ettiğiniz gibi bitiyordu: “Size satacağımız kurbanlıkların fiyatını yükseltelim!”

Bir hukuk devletinde, Kızılay’ın ihale şartnamesindeki ilgili maddeyi referans gösterip dilekçedeki talebi reddetmesi gerekiyordu. Lakin öyle mi oldu? Maalesef hayır.

İhaleyi kazanan şirketin bu talebinden hemen bir gün sonra, 26 Nisan 2022’de Kızılay Uzlaşma ve Arabuluculuk Komisyonu toplandı.

Ve satın alınacak kurbanlık büyükbaş hayvanların fiyatlarının şöyle yükselmesine onay verdi:

“05.01.2022 tarihli ana sözleşmede 11.682.97 TL olan büyükbaş (sığır-erkek) bedelinin KDV hariç 15.700.00 TL, 9.813.70 TL olan büyükbaş (sığır-dişi) bedelinin KDV hariç 14.500.00 TL olarak revize edilmesine oybirliği ile karar verildi.”

Yetmedi...

Yüzde 50 olan erkek büyükbaş hayvan şartı yüzde 20’ye indirildi.

Yani, şirket ihalenin başında imzaladığı sözleşmeden çok daha fazla kâr edeceği bir pozisyona yükseltildi. Haliyle, Kızılay’ın kasasından Konya merkezli bu şirkete ilk anlaşmadan çok daha fazla para akıtıldı.

Bakıyorum, Mücahit Gıda’ya yapılan bu inanılmaz kıyağın hemen altında haliyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın imzası vardı.

KIZILAY FİYAT İNDİRİMİNİ BÖYLE SAVUNDU

Barış Pehlivan’ın yazısından Kızılay’ın konuyla ilgili açıklaması da vardı. Kızılay yaptığı açıklamada fiyat indirimini böyle savundu:

“Kurumun ihtiyacı için yapılan mal veya hizmet alım sözleşmelerinin yürütülmesi sürecinde, tedarikçi firmalar tarafından elektrik, akaryakıt ve asgari ücrete yapılan zamlar, girdi fiyatlarının olağanüstü artması, döviz kurundaki yükseliş ve dalgalanmalar gibi nedenlerle sürdürülebilir tedarik için mevcut sözleşmeler üzerinden fiyat farkı verilmesi/mevcut fiyat farkı revize edilmesi/fiyat artış döneminin erkene çekilmesi veya sözleşmelerin karşılıklı feshedilmesi yönünde çeşitli talepler iletilmiştir.

Hukuk Müşavirliğinin 14.02.2022 tarih 245158 sayılı mütalaası doğrultusunda söz konusu fiyat farkı bahse konu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar, kurumumuz mevzuatları, firma ile yapılan sözleşme, eki şartnameler, piyasa koşullarına ilişkin tespitler ve kurum menfaatleri dikkate alınarak ilgili firma talepleri değerlendirilmiştir.”