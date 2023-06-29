Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’deki bayramlaşmaya video konferans ile katıldı.

İsveç'teki provokatif Kur'an eylemine de değinen Erdoğan, en güçlü şekilde tepki gösterileceğini, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceklerini söyledi.

MEMUR VE EMMEKLİ MAAAŞI

Erdoğan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili “ Çiftçilerimizden asgari ücretle çalışanlara, toplumun farklı kesimlerine yönelik müjdelerimizi açıkladık. Emeklilerimizin maaş ve ikramiye ödemelerini bayram öncesinde yaparak hayır dualarını aldık. Konut kiralarında üst sınır uygulamasını bu sene de devam ettiriyoruz.

Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'imizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşamış olacağız." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türkiye olarak tahrik siyasetine de boyun eğmeyeceğiz. Buna izin verenler emellerine ulaşamayacak. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlarıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız.

Geride bırakacağımız en büyük mirasın tüm insanlığa kazandırdığınız eserler olduğunun şuuruna varıyoruz. Bayram günleri özellikle depremzedelerimizle dayanışmamızı göstermek için eşsiz fırsatlardır. Hep beraber bu fırsatı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yürekleri yanan kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissetirmeliyiz. Belediyelerimiz ve STK'larımızla depremzedelerimizin yanındayız. Bir sonraki bayramı afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarında geçirmesi için gece gündüz çalışıyoruz. 319 bin konutun inşasını 1 sene içinde bitererek bu hedefimizi gerçekleştireceğiz.

"ÜLKEMİZİ ŞAHLANDIRACAK KADRO BİZDE"

Seçimlerin ardından kolları sıvadık. Güçlü bir kabine kurduk. Meclis ve genel merkezdeki görevlendirmeleri neticelendirdik. İki kabine toplantımızda önümüzdeki dönemde atacağımız adımları belirledik. Birileri koltuk kavgasından başlarını kaldıramazken biz verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası sonuçlandıracağız.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle milletimiz bize güvenini göstermiştir. Muhalefet cephesinde yaşananlar karşımızdakilerin çaplarını ve ufuklarını ortaya koymuştur. Seçim sonucunun faturası hala depremzedelere kesiliyor. Muhalefete baktığımızda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Ne yapılacaksa yine bizler yapacağız.

85 milyon umudunu bize bağlamıştır. Enflasyondan vatandaşın lokmasına el uzatanlara kadar çözümün adresi biziz. Milletin kanını emen terör belasını bitirecek iradenin sahibi biziz. Ülkemizi şahlandıracak kadro, azim bizdedir.

"FETRET DEVRİNE SON VERECEĞİZ"

Hiçbirimizin zafer sarhoşluğuna kapılma hakkı yoktur. Kibir, böbürlenme bizim partimizde kendisine yer bulamaz. 21 yılda elde ettiğimiz 17'nci zafer sonrası bize yakışan tevazu, samimiyet, tebessümdür, anlayıştır, hoşgörüdür.

Her vatandaşımızı Türkiye Yüzyılı'na inandıracak adımlar atmamız lazım. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine sizden bu anlayışla, şimdiden çok sıkı şekilde hazırlanmanızı bekliyorum. İstanbul'u 4 yıldır esir alan algı belediyeciliğinin bu güzel şehre verdiği zararları görünce içim kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de kan kaybediyor.

31 Mart seçimleri, 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. 94 ruhunu dirilterek şehirlerimize karabasan gibi çöken fetret devrine son vereceğiz.