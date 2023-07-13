Bahçeli bizi zor duruma düşürdü. AKP’li yöneticilerden Cumhur İttifakı’nı karıştıracak açıklama

Gazete Pencere’nin kulis bilgisine göre, AKP'li yöneticiler, Devlet Bahçeli'nin memur maaşı açıklamasıyla kendilerini zor durumda bıraktığını söylüyor.

Bahçeli bizi zor duruma düşürdü. AKP’li yöneticilerden Cumhur İttifakı’nı karıştıracak açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına yüzde 25'lik zammı yeterli görmeyerek yükseltilmesini, tıpkı memurlara yapıldığı gibi seyyanen zam planlanmasını istemesi Cumhur İttifakı'nı zora düşürdü Yeniden Refah, HÜDA PAR ve BBP’den de benzer açıklamalar geldi.

Gazete Pencere'den Fulya Açıkel'in kulislerden aktardığına göre, memur maaşları görüşülürken AKP'li yöneticiler de Bahçeli'nin "Yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak açık ve samimi teklifimiz şudur: İlk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" şeklindeki açıklamasını konuşuyorlar.

“ÇOK ZORLANDIK”

"Ekonominin durumu malum, zammı yüzde 25’e çıkartırken zaten çok zorlandık" diyerek yüzde 25'i izah etmeye çalışan AKP'li yöneticiler, MHP liderinin kendilerini zor durumda bıraktığını söylediler.

Bu kişilere göre yüzde 25’in üzerine çıkılması pek mümkün görünmüyor ama son sözü yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

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