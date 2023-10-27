Erdoğan’dan 29 ekim mesajı

Türkiye, 29 Ekim’de, Cumhuriyetin 100. Yılına girmeye hazırlanırken 29 Ekime sayılı günler kala ülke genelinde kutlamalar için hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Türkiye’de yaşayan ve yurt dışında bulunan vatandaşlara Türkiye 100. Yılı için özel bir mesajı gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı,

"Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!"