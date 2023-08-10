Erdoğan'dan AKP'li milletvekiline: Ne seyrediyorsun, butona bas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzaktan bağlantı ile katıldığı Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal'a “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” dedi.

Erdoğan'dan AKP'li milletvekiline: Ne seyrediyorsun, butona bas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu

Erdoğan, çıkardığı imar barışlarını unutarak “İBB Başkanlığımızdan beri bu meseleyi hep işledik. Bunun bir tercihten öte zorunluluk olduğunu ifade ettik. TOKİ ile yapı stokunun yenilenmesi için yoğun çaba harcadık. 1 milyon 200 bin proje üretti TOKİ. Okul, hastane ve kamu kurumlarını TOKİ eliyle inşa ettik. TOKİ binaları ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşanmadı, TOKİ alnının akı ile çıktı depremden. Bu süreçte Türkiye'deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri görme fırsatı bulduk. Ne zaman adım atsak CHP hep karşımıza dikildi. Takoz koyan bu ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Kendileri ile aynı ideolojiye sahip meslek kuruluşları ile projeleri mahkemeye götürdüler. sözleriyle kentsel dönüşümü CHP'nin engellediğini savundu.

“NE SEYREDİYORSUN BUTONA BAS”

Tören, ilginç anlara da sahne oldu. Erdoğan, temel atma töreninde zamanında butona basmayan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal'a seslendi.

Erdoğan, Köksal'a “Tuba ne seyrediyorsun, butona bas” dedi. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

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