Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan Alev Alatlı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve düşünür Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan X hesabından yaptığı açıklamada, “Alev Alatlı hocamızı kaybettiğimiz haberini büyük bir acıyla aldık. Allah rahmet eylesin. Alev Alatlı hocamız, ülkemizin yetiştirdiği değerli aydınlardan, tarihi ve geleceği analiz edip öneriler sunan, vizyon sahibi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü hak eden bir isimdi. Eserleri ve fikirleriyle hep bizimle olacak. Alev hocamızın yakınlarına, sevenlerine, okuyucularına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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