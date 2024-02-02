Alev Alatlı hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ünlü yazar Alev Alatlı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ölüm haberini duyuran Koca, "Alev Hanımı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alev (Alatlı) Hanımı kaybettik. Alatlı bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde bana 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz.' demişti.

Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak algılamıştım. Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimleri arasındaydı. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere, pek çok ödül alıp, onurlandırılmıştı. Herkesin başı sağ olsun" dedi.

ALEV ALATLI "TÜRKİYE'NİN KARNI DOYDU. TOKUZ, ÇOK ŞÜKÜR" DEMİŞTİ

Alatlı 2021 yılında bir röportajında AKP iktidara geldikten sonra ülkede aç kimsenin kaldığına inanmadığını söyleyerek, "Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz çok şükür." dedi.

Alatlı, söz konusu röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"O yoksul Türkiye''den bugünlere geldik, çok şükür. Hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. O kadar hızlı olması da beni korkutuyor. Talepler arttı, kıymet bilinmiyor. Zenginlik ve fakirlik hep vardı ama zenginle fakir arasındaki uçurum bu kadar derin değildi. Zenginler varlıklarını teşhir etmezlerdi. Örneğin, biz dışarıda ekmek bile yemezdik, insanların canı ister diye. Şimdi sergiliyorlar zenginliklerini. Bir de tabii koşullar da eskisi gibi değil. Türkiye''nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz."

DAMADININ TÜRK TELEKOMA GENEL MÜDÜR YAPILDIĞI İDDİALARI

Yazar Alatlı'nın damadı hakkında bir dönemde Türk Telekom'a genel müdür yapıldığı iddia edilmişti.

2019 yılında yapılan bir röportajda Alatlı'ya "İktidara yakın olduğunuz için damadınızın bir telekomünikasyon şirketinde genel müdür olduğunu iddia ettiler, cevap verecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Benim oğlum yani damadım, bahse konu şirketin yani Türk Telekom’un hiçbir zaman genel müdürü olmadı! Bir zahmet, interneti tuzluk gibi kullanmaktan vazgeçip, baksınlar kim kimdir.Bu genç adam, 2010’dan itibaren Türk Telekom’un muhtelif birimlerinde çalışmaktaydı. Ondan evvel Anadolu Grubu’ndaydı, başka uluslararası kuruluşlarda da görev yaptı. Türkiye’nin en saygın okullarından, diller bilen, uzmanlığı, liyâkatı, ahlâkı ile alanının yüz akı bir genç adamdır. Kayınvalidesi üzerinden vurmaya kalkmak şerefsizliktir. Mamafih, ad hominem safsatanın kimseye hayr getirdiği de görülmüş değildir. "

ALEV ALATLI KİMDİR?

1944'te İzmir'de doğmuştur. Liseyi Tokyo'da okumuştur. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ, Ekonomi ve Ekonometri Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesinden almıştır.

Felsefe öğrenimine de başlayan Alatlı doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürmüştür. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'de Türkiye'ye dönmüştür.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatında kıdemli ekonomist olarak çalışmıştır.

California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürütmiştür.

Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte "Bizim English" adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev almıştır.

1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in "Haberlerin Ağında Islam" and "Filistin'in Sorunu"nu yayınlamıştır. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalarla, 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası" almıştır.

2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü almıştır.

2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünün sahibi olmuştur.

2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi; 2017 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi almıştır.

2005-2017 yılları arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu mütevelli heyet başkanı olarak görev yapmıştır. 2017 yılı itibariyle de Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyet başkanı olarak görevini sürdürüyordu.