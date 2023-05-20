Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçici görev

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), kesin sonuçları açıklamasının ardından TBMM Genel Kurulu açılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Genel Kurulu’nu “geçici TBMM başkanı” olarak yönetecek.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçici görev

Bahçeli, daha önce bu görevi kabul etmemişti. Ancak Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasıyla kabul ettiği bu görevin perde arkasında “bir stratejinin bulunduğu” belirtiliyor.

Seçim sonrasında TBMM’de partiler ve milletvekilleri tablosu netleşti. TBMM’nin, YSK’nin kesin sonuçları açıklamasının ardından 3 gün içinde açılması bekleniyor. TBMM’nin 28. döneminin ilk genel kurul oturumunu ise Meclis İçtüzüğü gereği “en yaşlı üye” sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli yönetecek. Bahçeli, önceki yıllarda bu görevi kabul etmemişti.

VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Ancak bu dönemin “farklı olduğu” ifade ediliyor. Bahçeli’nin bu dönem “görevi kabul etmemesi halinde”, geçici TBMM Başkanlığı görevi HDP’li Cengiz Çandar’a kalacaktı. Cumhur İttifakı, “Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş Gazi Meclis’te HDP’li bir ismin oturumu yönetmesinin uygun olmayacağı” görüşünde birleşti.

Bahçeli’nin, Erdoğan’ın ricasıyla “geçici TBMM Başkanlığı” görevini üstlenmesinin bir diğer amacının da “önceki yıllarda HDP’li milletvekillerince yaşanan yemin krizinin önüne geçmek olduğu” ifade ediliyor. Bu duruma Leyla Zana örneği veriliyor. Zana, 1 Kasım 2015 seçimi sonrası yapılan yemin töreninde “Türk milleti” ifadesi yerine “Türkiye milleti” ifadesini kullanmıştı.

Zana’nın bu ifadesi sonrasında ise dönemin “geçici TBMM Başkanı” Deniz Baykal, Zana’nın yeminini geçersiz saymıştı. Hakkında devamsızlık çizelgesi tutulan Zana için komisyon süreci başlatılmış ve milletvekilliği düşürülmüştü.

Cumhur İttifakı’nın benzer bir duruma izin vermek istemediği de kaydediliyor.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler Güncel
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı