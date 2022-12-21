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Eğlence vergisi sıfırlandı. Erdoğan’dan belediye gelirlerine darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki eğlence vergisi oranlarını değiştirdi. Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 01:41
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Erdoğan’dan belediye gelirlerine darbe: Eğlence vergisi sıfırlandı

Eğlence vergisi sıfırlandı. Erdoğan’dan belediye gelirlerine darbe
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki eğlence vergisi oranlarını değiştirdi.

22 Aralık 2020 tarihinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.05.2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edilmiştir” şeklinde bir geçici madde eklenmişti. Bu maddenin süresi daha sonra 2022 yılı sonuna kadar uzatılmıştı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yerli ve yanancı filmlerin gösteriminden pandemi öncesi yüzde 10 alınan eğlence vergisinin sıfırlanması uygulaması kalıcı hale getirildi.

Ayrıca kararda yer alan bir maddeyle de 2023 yılından itibaren belediyelerin, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden aldıkları yüzde 10 eğlence vergisi de sıfırlanmış oldu.

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