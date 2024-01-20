Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre;
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu
Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.
28 KENTE YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ ATANDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 28 kente yeni il milli eğitim müdürlükleri atandı
Atamalar ise şu şekilde:
Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ali Tosun
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Metin Alpaslan
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Süleyman Ekici
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür
Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Muhammed Özdemirci
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Emre Çalışkan
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yakup Yıldız
Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Adnan Gürbüz
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Nurettin Yılmaz
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ömer Yahşi
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Nevzat Kaya
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hasan Gümüş
Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Yasin Gülşen
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Abdulkadir Altay
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Yazıcı
Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Salih Sadoğlu
Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Necati Yener
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hasan Uygun
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Nurettin Aras
Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Halil İbrahim Akmeşe
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İsmail Altınkaynak getirildi.
2 BAKANLIKTA ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMA KARARLARI
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda da çok sayıda isim görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak ile Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal'ı görevden aldı.
İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir'in de görevine son verildi.
Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da Yüksek Fen Kurulu Üyeleri Davut Oğuz, Mustafa Tahsin Badem, İdris Ertuş ve Feriha Koç ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal'ı görevden alındı.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı’na Mahmut Emirdoğan, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Hayri Taştan atandı.