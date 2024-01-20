Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma. Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre

Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı.

28 KENTE YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ ATANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 28 kente yeni il milli eğitim müdürlükleri atandı

Atamalar ise şu şekilde:

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ali Tosun

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Metin Alpaslan

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Süleyman Ekici

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Muhammed Özdemirci

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Emre Çalışkan

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yakup Yıldız

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Adnan Gürbüz

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Nurettin Yılmaz

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Ömer Yahşi

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Nevzat Kaya

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hasan Gümüş

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Yasin Gülşen

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Abdulkadir Altay

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Yusuf Yazıcı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Salih Sadoğlu

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Necati Yener

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Hasan Uygun

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Mehmet Nurettin Aras

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Halil İbrahim Akmeşe

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne İsmail Altınkaynak getirildi.

2 BAKANLIKTA ÜST DÜZEY GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda da çok sayıda isim görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref Tabak ile Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet Sümbül ve Serdar Ünsal'ı görevden aldı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir'in de görevine son verildi.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da Yüksek Fen Kurulu Üyeleri Davut Oğuz, Mustafa Tahsin Badem, İdris Ertuş ve Feriha Koç ile Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kesimal'ı görevden alındı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Yardımcılığı’na Mahmut Emirdoğan, Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif Uz, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Hayri Taştan atandı.