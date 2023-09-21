Erdoğan’dan dikkat çeken mülakat açıklaması 'Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz'

Erdoğan, mülakatların çok sınırlı ve özel meslek gruplarında gerekli olabileceğini, ancak hakkaniyetle yapılması gerektiğini söyledi.

Mülakatlar Sınırlı Olacak

Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’ta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir gazetecinin kamuda mülakatın kaldırılması konusundaki sorusuna yanıt veren Erdoğan, “Biz, mülakatları görevin gerektirdiği zorunluluklar dışında kaldırmayı vadettik. Mülakatlar çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir. Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz.” dedi.

Hakkaniyetli Davranılacak

Erdoğan, görevin gerektirdiği hallerde ise mülakatların hakkaniyetle yapılması temel yaklaşımları olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Elbette mülakat komisyonlarının objektif kriterlerle oluşturulması konusu da çok mühim bir konu. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim Bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz.” diye konuştu.

Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’na Katılım

Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu’na katılımının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin dünyadaki sorunlara çözüm üretmek için çalıştığını ifade etti. Erdoğan, BM reformu ve daha adil bir dünya için verdikleri mücadeleyi anlattığı iki kitabını da ABD Başkanı Joe Biden’a hediye ettiğini söyledi.