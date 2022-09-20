20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Erdoğan'dan Dünya’ya KKTC’yi tanıma çağrısı

Erdoğan'dan Dünya’ya KKTC’yi tanıma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkının tescil edilmesi çözümün anahtarıdır" diyerek, "Uluslararası toplumun bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" dedi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 23:36
Takip Et

Erdoğan'dan Dünya’ya KKTC’yi tanıma çağrısı

Erdoğan'dan Dünya’ya KKTC’yi tanıma çağrısı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada’daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TATAR: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH YAZMIŞTIR

Öte yandan CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi: "Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların ok gibi fırlayacağı tarihi açıkladı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
4
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe gitmeden ona son kötülüğü yapmış. Prens William kral olamayacak iddiası: Ablası çıktı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
5
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Davutoğlu tarih vererek yanıtladı
6
﻿Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Davutoğlu tarih vererek yanıtladı
﻿Altılı masa adayını ne zaman açıklayacak? Davutoğlu tarih vererek yanıtladı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
7
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile bir araya geldi
﻿Adana'da orman yangını
﻿Adana'da orman yangını
﻿Adana'da orman yangını
﻿İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
﻿İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
﻿İstanbul Valiliği'nden Ümraniye’deki olayla ilgili açıklama. Bir kişi ölmüş üç kişi yaralanmıştı
﻿Biden'ın "Covid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa’dan tepki
﻿Biden'ın
﻿Biden'ın "Covid-19 salgını bitti" sözüne Avrupa’dan tepki
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.