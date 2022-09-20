Erdoğan'dan Dünya’ya KKTC’yi tanıma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada’daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

TATAR: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH YAZMIŞTIR

Öte yandan CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum" diyerek şunları söyledi: "Türkiye'nin garantörlüğünün son bulacağı bir durumu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır. Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü bölgesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi."