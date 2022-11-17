Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi: Kimseden icazet alacak değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile ''Türkiye-Meksika İki Uluslu Üst Düzey Komisyonu’nun II. Toplantısı''nda bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üyeliğine gelen tepkileri ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki son durum hakkında konuştu.

"İCAZET ALACAK DEĞİLİZ"

“AB’nin ne hakkı var ki Türk Devletleri Teşkilatı’na müdahale etsin. ABD’ye de mesajımız şu; hem Türkiye Yunanistan ilişkilerinde hem de Kıbrıs’ta dengeyi bozdunuz. Kantarınızın ayarı bozuldu. Dengeli olun ve uluslararası hukuktan bahsediyorsanız Yunanistan’ın Rum kesiminin ihlallerine bakın. Aynı zamanda biz ABD’den de icazet alacak değiliz. ”

​​TÜRK YÜZYILI VURGUSU

"Türk yüzyılı, Türk baharı başladı. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olmasıyla aslında yine bu anlamda bir filizin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. ABD’nin ve özellikle AB’nin Türk Devletleri Teşkilatı üyelerine baskı yaptığını hatta tehdit ettiğini gördük. Her bir ülkeye notalar verdiler, mektuplar yazdılar, baskı yaptılar. AB ya da ABD kim olursa olsun bu tür tehditlere boyun eğmeyen bir Türk dünyası var. Türk dünyasının birliği kimsenin hilafına, aleyhine değil."

POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE

"İlk incelemelere göre bir kaza yaşandığı anlaşılıyor. Sonuçta devam eden bir savaşın yansıması maalesef kaza da olsa. Bir an önce savaşın sonlandırılması biran önce müzakere masasına dönülmesi önemli."

"ÇABALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ"

"Önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu, ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Ukrayna tahılının sorunsuz şekilde gidebilmesi için Rusya'nın taleplerinin de karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Bazı zorluklar oldu ama epey mesafe kaydedildi. 4 ay sonra umarım tekrar uzatılır, 1 yıl uzatılır. Umarım bir daha uzatmaya gerek kalmaz, ateşkes olur. Biz çabalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Biz 'komşumuz açken tok yatmayalım' anlayışıyla arabuluculuk ettik. Bundan sonra da sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararını reddettiklerini ifade etti.

eKathimerini'nin aktardığına göre salı günü Yunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, TDT'nin kararının toprak bütünlüğü prensibi ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'yla uyuşmadığını" ifade etti.

"ABD, KKTC'nin tanınması için yapılan çağrıları reddediyor" diyen sözcü, "TDT'nin uluslararası tanınırlığı olmayan bir yapıyı gözlemci olarak kabul etme kararından üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü, "ABD, adada sadece Kıbrıs Cumhuriyeti'ni meşru devlet olarak tanıyor" diyerek Washington'ın konudaki duruşunu yeniledi. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımıyor; yeşil hattın güney kısmında 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' bulunduğunu ifade ediyor.

Cumartesi günü Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'nde KKTC'nin gözlemci üyeliğinin kabul edildiği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede konu ile ilgili açıklamasında, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ DE RAHATSIZ OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Özbekistan’da düzenlenen zirvede Türk Devletleri Teşkilatı’na “gözlemci üye” olarak kabul edilmesi üzerine bir açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, şunları söylemişti:

– Avrupa Birliği, Türkiye’nin, uluslararası alanda tanınmayan ve ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ olarak adlandırılan Kıbrıs Türk ayrılıkçı varlığının Türk Devletleri Örgütü’nde gözlemci olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamalarını reddediyor.

– AB, en yüksek siyasi düzey de dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığını defalarca belirtmiştir.

– Kıbrıs Türk ayrılıkçı tarafının, uluslararası alanda tanınmasını kolaylaştıracak herhangi bir eylem, Birleşmiş Milletler himayesinde barış görüşmelerinin sürdürülmesine elverişli bir ortam yaratma çabalarına ciddi şekilde zarar vermektedir.

– AB, Kıbrıs sorununun siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona dayalı olarak, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarınca ve AB’nin dayandığı ilkelere uygun olarak kapsamlı bir şekilde çözülmesinden yanadır. Bunun başka bir alternatifi yok.