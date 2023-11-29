Erdoğan’dan Filistin mesajı ‘Girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir’

Erdoğan, Türkiye’nin Filistinlilerin yanında olduğunu ve insani yardımların devam ettiğini belirtti.

Gazzeli kardeşlerimize yardımlarımız sürüyor

Erdoğan, paylaşımında, “Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır.” dedi.

Erdoğan, Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımların devam ettiğini, 12 uçak ve 2 gemi dolusu yardım malzemesi sevk ettiklerini, yaralıların tedavileriyle ilgilendiklerini, sahra hastaneleri kuracaklarını ve rehinelerin salıverilmesi için çalıştıklarını aktardı.

Erdoğan, “İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımdan şu ifadeleri kullandı;

"Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü... Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır. #FreePalestine Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1.500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir."