Erdoğan’dan işçi, memur ve emekli maaşı açıklaması. Suriye’ye operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin olağanüstü kongresinde açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek Suriye’ye operasyon sinyali verdi. Erdoğan, işçi, memur ve emekli maaşları ile ilgili açıklamalar yaptı.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Cumhurla Cumhuriyetin arasındaki duvarları yıktığımız gibi, Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle kucaklaştıracak sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayı inşallah ülkemize kazandıracağız. Siz yeter ki bu inanca sahip olun.

Depremle yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmakla kalmayacak, deprem tehdidi altındaki tüm yerleşim birimlerini tekrar inşa ve ihya edeceğiz. Siyasi, sosyal, bireysel sapkın akımları destekleyerek milli bünyemizi, aile kurumumuzu, değerlerimizi yıkmayı hedef alan sinsi faaliyetlerin kökünü kurutacağız."

İSRAİL-HAMAS GERİLİMİ

"İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında gerilimi daha tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Tüm taraflarla itidalle hareket etmeye çağırıyoruz.

Değerli kardeşlerim… AK Parti, kadrosuyla, teşkilatıyla, programıyla, eser ve hizmetleriyle, milletimizi hayalleriyle buluşturan siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdi. Şimdi Türkiye, yine Cumhur İttifakının ve AK Partinin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde, son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olmayacağız. Gönlümüze dar gelen hudutlara sıkışıp kalmayacağız."

İŞÇİ, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

“İşçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız”

“BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ”

"Yarısı yalan, yarısı yanlış haberler ve beyanlarla milletimizi, özellikle de gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere biz ülkemizde izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına, onurunun zedelenmesine, hayallerinin gölgelenmesine asla rıza göstermeyeceğiz.

Terörü kaynağında kurutma” bu stratejimizi kararlılıkla uygulayacak, PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından marjinal örgütlere bütün bunlara kadar eli kanlı canilerden döktükleri her damla kanın hesabını misliyle soracağız. “Bir gece ansızın gelebiliriz” ikazının, vatanımızın bekasına kast eden alçakların yüreklerine saldığı korkuyu hiç eksiltmeyeceğiz."