Rusya’yla savaş halindeki Ukrayna İsrail’e tam destek vereceğini açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Hamas'ın silahlı kanadı cumartesi sabahı İsrail'e karşı yüzlerce roket fırlatarak mayıs ayındaki çatışmaların ardından varılan ateşkesi sona erdirdi. Saldırıyla birlikte çok sayıda silahlı Hamas militanı da İsrail'e girdi. İsrail ordusu "savaş hali" ilan ederken, Hamas saldırılarında en az 22 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail sağlık yetkilileri, İsrail kasabalarına sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda en az 22 İsraillinin öldüğünü, 250 kişinin de yaralandığını aktardı.

İsrail savunma bakanlığı da Hamas'ın "İsrail devletine yönelik en büyük saldırıyı başlattığını" duyurdu. Bir açıklama da Başbakan Netanyahu'dan geldi. Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Netanyahu, "Hamas eşi benzeri görülmemiş bir bedel ödeyecek" dedi.

Açıklamalar sonrası Rusya ile savaş halindeki Ukrayna’dan İsrail’e destek geldi. DailyUmmah’ta yer alan habere göre, Ukrayna, İsrail'e tam destek verdiğini ve askeri desteğe hazır olduğunu duyurdu.