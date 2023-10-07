AKP'nin seçim sloganı resmi yazışmalarda kullanılacak. İşte skandal talimat

AKP'nin seçim sloganı "Türkiye yüzyılı"nın resmi yazışmalarda kullanılması talimatı verildiği ortaya çıktı... CHP'li Murat Bakan “Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmi kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz” dedi.

KAYNAK: ANKA
AKP'nin seçim sloganı resmi yazışmalarda kullanılacak. İşte skandal talimat

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği ilgili genelgeyi paylaşarak “Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmî kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyetimizin ve Atatürk’ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz” dedi.

ANKA'nın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği genelgeyi paylaştı. Bakan’ın verdiği bilgilere göre, genelgede; Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla, merkez ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıkların resmi yazışmalarında Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı logosuyla birlikte “Türkiye Yüzyılı” logosunun da kullanılması talimatı verildi.

Konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yapan Bakan, şunları kaydetti:

“BİR PARTİNİN PROPAGANDA SLOGANI VE LOGOSU DEVLETİN RESMİ KURUMLARINDA VE YAZIŞMALARINA KULLANILACAK DİYE DAYATILAMAZ”

“Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, kendini devletin kendisi olarak gören bir parti ve başkanı… Partisinin seçim propagandasında kullandığı logoyu Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı’nda devletin resmi yazışmalarına kullanılması talimatını verecek kadar sistematik davranıyor. Ellerindeki bütün kamu gücünü kendisinin ve partisinin iktidarını pekiştirmeye yönelik kullanan, Cumhuriyet’in değerlerinin karşısına ‘kendi değerlerini’ yerleştirmek ve bunu kamu gücüyle sistematik olarak sergileyerek kalıcı hale getirmek için çalışıyorlar. Çünkü her şeyin üstünde gördükleri iktidarlarıyla ilgili her yolu mübah olarak görüyorlar. Parti-devleti olmakta beis görmüyor, aksine onore oluyorlar. Hatırlayın; Polis Akademisi mezuniyet töreninde, polis bandosuna AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısın söylettirmişlerdi. Bugün AKP’nin kongresi var, kongrede de aynı slogan, aynı logo kullanılıyor. Bunları kanıksayacak, kabullenecek değiliz. Devlet hepimizin devleti. Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmî kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyetimizin ve Atatürk’ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz.”

fotooooott.jpeg

murat-bakan4444.jpg

İlgili Haberler
Annesini kaybeden yavru vaşak köylünün peşine takıldı. Kedi zannettiler
Halkın sağlığını hiçe sayarak kayısılar üzerinde tepinmişti. Rezaletin cezası belli oldu
Erdoğan'dan kongrede Binali Yıldırım sürprizi
Cami kapısı krizi. Ordu'da filmlik olay. Emre itaatsizlik cezası aldılar
Erdoğan’dan işçi, memur ve emekli maaşı açıklaması. Suriye’ye operasyon sinyali
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler Dünya
Esir alınan İsrail askerleri Gazze’ye böyle getirildi. Döve döve getirdiler
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı Dünya
İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına uyarı
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek Magazin
Kadir İnanır ''Benden Randevu alın'' dedi. Kadirizm kurallarına yeni madde eklendi. Kadirizm ne demek
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor Ekonomi
Dijital cüzdanlarla kolay ve güvenli ödemelerin önü açılıyor
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar Ekonomi
Gram altında bu seviyeden alım yapan parayı cebine koyar
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü Gündem
Fethiye’de düştü ABD’li pilot öldü
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek Gündem
Afgan kaçak çocuk parkında genç kıza tecavüz etti. İstilaya direnişe ırkçılık diyenler buna ne diyecek