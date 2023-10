AKP'nin seçim sloganı resmi yazışmalarda kullanılacak. İşte skandal talimat

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği ilgili genelgeyi paylaşarak “Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmî kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyetimizin ve Atatürk’ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz” dedi.

ANKA'nın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın kurumlara gönderdiği genelgeyi paylaştı. Bakan’ın verdiği bilgilere göre, genelgede; Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla, merkez ve bağlı kuruluşları ile valilik ve kaymakamlıkların resmi yazışmalarında Cumhuriyet’in Yüzüncü Yılı logosuyla birlikte “Türkiye Yüzyılı” logosunun da kullanılması talimatı verildi.

Konuyla ilgili bugün yazılı açıklama yapan Bakan, şunları kaydetti:

“BİR PARTİNİN PROPAGANDA SLOGANI VE LOGOSU DEVLETİN RESMİ KURUMLARINDA VE YAZIŞMALARINA KULLANILACAK DİYE DAYATILAMAZ”

“Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, kendini devletin kendisi olarak gören bir parti ve başkanı… Partisinin seçim propagandasında kullandığı logoyu Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı’nda devletin resmi yazışmalarına kullanılması talimatını verecek kadar sistematik davranıyor. Ellerindeki bütün kamu gücünü kendisinin ve partisinin iktidarını pekiştirmeye yönelik kullanan, Cumhuriyet’in değerlerinin karşısına ‘kendi değerlerini’ yerleştirmek ve bunu kamu gücüyle sistematik olarak sergileyerek kalıcı hale getirmek için çalışıyorlar. Çünkü her şeyin üstünde gördükleri iktidarlarıyla ilgili her yolu mübah olarak görüyorlar. Parti-devleti olmakta beis görmüyor, aksine onore oluyorlar. Hatırlayın; Polis Akademisi mezuniyet töreninde, polis bandosuna AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ şarkısın söylettirmişlerdi. Bugün AKP’nin kongresi var, kongrede de aynı slogan, aynı logo kullanılıyor. Bunları kanıksayacak, kabullenecek değiliz. Devlet hepimizin devleti. Bir partinin propaganda sloganı ve logosu devletin resmî kurumlarında ve yazışmalarına kullanılacak diye dayatılamaz. Parti-devlet anlayışını da bu şekilde yönetilmeyi de reddediyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyetimizin ve Atatürk’ün devrimlerine her zamankinden daha da sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğiz.”