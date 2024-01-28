Erdoğan'dan Kilise saldırısı sonrasında taziye telefonu

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Kilise saldırısı sonrasında taziye telefonu
Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan silahlı saldırı sonrasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilise’nin rahibi Anton Bulai’ye taziye telefonu açtı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Büyük Santa Maria Kilisesi’ne kar maskeli iki saldırgan silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda papaz hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçmış ve yetkililerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanı, yaptığı açıklamada 2 kişinin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını duyururken siyasi parti liderleri de yapıtıkları açıklamada saldırıyı kınadıklarını ifade etmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı sonrasında uçağında Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü.

Yapılan görüşmede kilise cemaatine geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Taziye mesajının yanı sıra faiilerin kısa zamanda yakalanacağını aktardı. Telefon görüşmesi İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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