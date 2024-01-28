Son dakika... Kilise saldırganları yakalandı. Saldırganlar IŞİD mensubu biri Tacik biri Rus

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kilise saldırganları yakalandı. Saldırganlar IŞİD mensubu biri Tacik biri Rus
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıyer'deki İtalyan Santa Maria Kilisesi'ne saldıran saldırganların yakalandığını açıkladı. Saldırganların terör örgütü IŞİD bağlantılı olduklarını ve bir saldırganın Rus, diğerinin ise Tacik kökenli olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: SALDIRGANLARIN IŞİD'Lİ OLDUKLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ayrıca Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırı sonrası yakalanan zanlılar hakkında yaptığı basın açıklamasında konuştu. Yerlikaya, 30'dan fazla baskın düzenlendiğini ve 47 şahsın gözaltına alındığını belirtirken, iki saldırganın IŞİD'li olduğunu değerlendirdiklerini, saldırganların Tacikistan ve Rusya uyruklu olduğunu söyledi.

"SALDIRININ ZANLILARI RUS VE TACİK"

Yerlikaya, "Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı.Cinayet zanlısı 2 şahıs yakalandı. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu zanlıların IŞİD'li olduklarını değerlendiriyoruz." dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın basın toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyleydi:

“Bildiğiniz üzere bugün Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmişti. Olaydan hemen sonra yaptığımız açıklamada faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğini, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığımızı belirtmiştim.

“ZANLILARIN HER İKİSİ DE YABANCI UYRUKLU. BİRİ TACİKİSTANLI, DİĞERİ RUSYALI. IŞİD'Lİ OLDUKLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi. Şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklu. IŞİD'li olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Kilisede işlenen cinayet ile ilgili zanlıların ifadeleri alınacak, olayla ilgili karanlık noktalar aydınlatılacaktır.

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“1 HAZİRAN 2023'TEN BUGÜNE DAEŞ İLE İLGİLİ BİN 46 OPERASYON YAPTIK. 2 BİN 86 GÖZALTI, 529 TUTUKLU, 404 ADLİ KONTROL KARARI ALINDIĞINI DA BELİRTMEK İSTİYORUM”

Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz farklı dinlere, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Başta bölücü terör örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadele diyoruz. 1 Haziran 2023'ten bugüne DAEŞ ile ilgili bin 46 operasyon yaptık. 2 bin 86 gözaltı, 529 tutuklu, 404 adli kontrol kararı alındığını da belirtmek istiyorum.”

NE OLMUŞTU?

Bugün sabah saatlerinde Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

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Saldırıda Kilise Papazı yaşamını yitirirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırının tek bir kişiye yönelik ve tabanca ile gerçekleştirildiğini belirledi. Kaçan saldırganların güzergahları saptanırken 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ettiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz saatlerde olayla bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alınmıştı.

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