Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Sarıyer'de kiliseye silahlı saldırı! Bir kişi hayatını kaybetti
Büyükdere Santa Maria Kilisesi'ne kar maskeli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Büyükdere’deki Santa Maria Kilisesi’ne maskeli ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

Saat 11.00’de ayin yapıldığı sırada motosikletle kiliseye gelen kar maskeli iki kişinin içeriye girerek ateş açtığı bildirildi.

KİLİSE PAPAZI HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda içeride ayin yapan çok sayıda kişinin yaralandığı ve kilise papazının da öldüğü belirtildi.

Büyükdere’ye giriş ve çıkışların kapatıldığı aktarıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

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