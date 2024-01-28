Kilise saldırganlarının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kilise saldırganlarının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sarıyer’de bulunan Kilise’ye yapılan silahlı saldırıda 1 papaz hayatını kaybetmişti. Saldırıyı yapan 2 saldırganın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da saat 11.40’da Sarıyer’de bulunan Büyük Santa Maria Kilisesi’ne kar maskeli iki şahıs silahlı bir saldırı düzenlemiş, silahlı saldırı sonucunda Kilise’nin papazı C.T hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrasında iki saldırgan olan yerinden kaçmış ekipler saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Yapılan silahlı saldırıda Pazar ayininde bulunan çok sayıda kişi yaralanmış ve Kilise’nin bulunduğu Büyükdere’ye giriş ve çıkışlar kapatılmıştı.

Kar maskeli ve silahlı olan iki saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki saldırganın sokak arasında maskeli bir şekilde yürüdükleri, bir saldırganın ise arkasını kontrol ettiği görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Kiliseye yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaparak, yapılan saldırıyı şiddetle kınayıp saldırganların yakalanması için operasyon başlattıklarını açıkladı.

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İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırının ardından hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet yaralılara baş sağlığı dileyerek, şehrin huzurunu bozmaya çalışanlara müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

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