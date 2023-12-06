Erdoğan’dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a doğum günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un 55. yaş günü dolayısıyla kendisine bir kutlama mesajı gönderdi.

KAYNAK: AA
Erdoğan’dan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’a doğum günü mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, mesajında Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, “Ortak tarihi ve kültürel köklerimize dayanan derin ve çok yönlü ilişkilerimizin sürekli güçlenmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.” dedi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin bölgesel düzeyde de devam edeceğine inandığını belirtti. Erdoğan, “Stratejik işbirliğimizin ikili ve çok taraflı formatlarda olduğu kadar bölgesel düzeyde de derinleşerek devam edeceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 6 Aralık 1968’de Kırgızistan’ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi’ne bağlı Tüp ilçesinin Ken-Suu köyünde doğdu. Caparov, 28 Ocak 2021’de Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

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