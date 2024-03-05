Erdoğan’dan Özgür Özel’e bedelli askerlik yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Sivas'ta düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 'bedelli askerlik' hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi.

PATAVATSIZLIKTAN ÖTE ZİHNİYET BOZUKLUĞU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in her açıdan hayal kırıklığı olduğunu belirten Erdoğan, “Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince, görüntü bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahmin etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için sürekli insanımızı kışkırtıyor. Şimdi de 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' dedi. Ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti” diye konuştu.

CHP'DE HER GELEN GİDENİ ARATIYOR

İktidarları döneminde Sivas’ta yaptıkları hizmetlere de değinen Erdoğan, Türkiye’nin 21’inci yüzyılında birçok sorununu çözdüklerini açıkladı.

Sivas'ı modern dünyanın imkanı olan hızlı tren ile buluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, “Ne yaptıysak muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Genel başkanlar bile değişti, hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine engel olamadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse, Konya'yı Çorum'u ayrı bir ülke sansa da, bizi çok fazla güldürmüş olsa da kendine has bir siyaset yapma tarzı vardı” ifadelerini kullandı.