Erdoğan’dan Tanju Özcan’a heykel yanıtı

Seçimleri kazanması halinde Erdoğan’ın heykelini Bolu’nun en görünür yerine dikeceğinin sözünü veren Tanju Özcan’a, Erdoğan’dan yanıt geldi.

Erdoğan’dan Tanju Özcan’a heykel yanıtı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan'da sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulunmuştu.

Seçimlerin hemen ardından belediye meclisinin ilk toplantısında AKP’li meclis üyesi Kamuran Avcı ve MHP’li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Tanju Özcan’a sözünü tutmasını iletmişti.

ÖZCAN’DAN ERDOĞAN’A MEKTUP

Bolu Belediye Başkanı ise verdiği sözü tutacağını açıklayıp, yaşayan bir kişinin heykelini yapmak için önce o kişinin rızasının alınmasının gerekli olduğunu belirtip Erdoğan’a bir mektup yazmıştı.

Mektubunda, ‘’Seçim öncesinde, seçimi kazanmanız halinde, Bolu’ya heykelinizi dikme sözü vermiştim. Bu kapsamda yaşayan birinin heykelinin dikilmesi için, kişiden muvafakat alınması gerektiği ortaya çıkmıştır. Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim. Saygılarımla arz ederim’’ ifadelerini kullanan Özcan’a Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi.

ERDOĞAN’IN CEVABI

Tanju Özcan’a cevap olarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı bir mektup gönderdi. Heykelin dikilmesine onay verilmediği belirtilen mektubun içeriği ise şu şekilde: ‘Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil, hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığın ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.’’

‘’ZATEN YARDIM EDİYORUZ’’

Erdoğan’ın heykel yapımına onay vermemesi ve bu heykelin yapımına harcanacak paranın Bolulu ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına cevaben Tanju Özcan bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, ’’Seçimlerden önce verdiğimiz söz üzerine geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanına mektup göndererek, muvafakat istedik. Ancak kendileri heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüler. Biz zaten bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi bu heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız’’ ifadeleri kullanıldı.

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