CHP'de 'değişim yürüyüşü' başlıyor. Tanju Özcan Ankara'ya yürüyecek

DHA’nın haberine göre; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP tarafından 2’nci kez kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle ilgili, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğim.” dedi.

CHP GENEL MERKEZİNE YÜRÜYECEK

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğim.” dedi.

TELE1’DEN GİZEM ÖZLEN’E AÇIKLAMA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den kesin ihraç talebiyle karşı karşıya. Tele1’den Gizem Özlen’e açıklama yapan Özcan, genel başkanlık için aday olabileceğini ve ‘adalet ve değişim’ sloganıyla Bolu’dan Ankara’ya yürüyeceğini söyledi.

Özcan, “3 Temmuz’da Bolu Kent Meydanı’ndan ‘adalet ve değişim’ temalı bir yürüyüş başlatacağım. Bolu Kent Meydanı’ndan Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne kadar yürüyeceğim” dedi.

Tanju Özcan “Kimler katılmak isterse herkes davetli. Ben bunu adaletsizlik olarak görüyorum, seçim kaybedildi koltukta halen oturulmasında ısrar edilmesini anlamıyorum. CHP Atatürk’ün partisidir diyen herkes katılabilir” ifadelerini kullandı.

İHRAÇ SÜRECİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl belediye meclisi toplantısında el kaldıran AKP’li Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor' ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezası aldı.

PARTİYE GERİ DÖNDÜ

Geçici ihraç süresi dolan Tanju Özcan, 9 gün önce CHP’ye geri döndü. Tanju Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Değişim’ çağrısı yaptı.

KESİN İHRAÇ TALEBİYLE 2’NCİ KEZ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bugün MYK toplantısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tüzüğün ilgili maddeleri gereği kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.