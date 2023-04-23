Erdoğan'ı anlamayan çocuktan 'Nasıl yani?' yanıtı

Erdoğan çocuklarla buluşmasında muhalefeti hedef aldı; Erdoğan'ı anlamayan çocuktan "Nasıl yani?" yanıtı geldi

Erdoğan'ı anlamayan çocuktan 'Nasıl yani?' yanıtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda depremzede çocuklarla bir araya geldi. Erdoğan, çocuklarla buluşmasında muhalefeti hedef aldı.

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Enerji Bakanı olarak söz alan bir çocuğun, açıklamalarından sonra söz alan Erdoğan çocuğa "Siz çok Gayretlisiniz, hele hele Karadeniz gazını çıkardınız ki, artık dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz.” dedi.

Enerji Bakanı olarak söz alan kız çocuğu, Erdoğan’a “Enerjide tam bağımsızlık kazanıyoruz” yanıtını verdi. Bunun üzerine Erdoğan “Ama sayın bakanımın bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları?” sözleriyle muhalefeti hedef aldı. Erdoğan’ın sözlerini anlamayan kız çocuğu “Nasıl yani?” yanıtını verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

“Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki ‘nerede.’ Karadeniz’de. Nerede, Filyos’ta. Onlara sormak lazım, haritada bizlere Filyos’u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede Filyos? Zonguldak’ta.”

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