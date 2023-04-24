Deprem bölgesinde üç ilde kiralar iki katına çıktı

Deprem bölgesindeki üç ilde kiralar, son iki ayda yaklaşık iki kat arttı. Depremzede vatandaşa bir darbe de ev sahiplerinden geldi.

Deprem bölgesinde üç ilde kiralar iki katına çıktı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki kira fiyatlarının son iki ayda yaklaşık iki katına çıktığını belirtti.

BETAM, nisan ayı Kiralık Konut Piyasası Görünümü raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı martta yüzde 157 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 97 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATI 122,2 TL

Öte yandan yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 127, Ankara’da yüzde 199, İzmir’de ise yüzde 186,5 oldu. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 122,2 TL, Ankara’da 77,5 TL, İzmir’de ise 93,1 TL seviyesinde gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

Raporda, kiralık konut talep göstergesinin şubat ayına kıyasla yüzde 1,6 azaldığı belirtildi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla ise kiralık konut talebi yüzde 25,2 daha yüksek. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı, hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde azaldı.

Öte yandan kiralık konut piyasasındaki bir diğer canlılık göstergesi olan ve kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde düştü.

EN YÜKSEK ARTIŞ MALATYA’DA

BETAM'ın bu ayki raporunda deprem bölgesinde yaşanan kira artışları da incelendi. Yeterli ilan olmadığı için hesaplama yapılamayan Adıyaman dışında kalan 10 ilde konut arzının azalması ve talebin artmasıyla fiyatların yükseldiği sonucuna ulaşıldı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep (yüzde 34,6) ve Osmaniye'de (yüzde 31,6) fiyat artış oranları nispeten düşük olmuştur. Öte yandan, Hatay (yüzde 79,1), Kahramanmaraş (yüzde 88,9) ve Malatya'daki (yüzde 93,2) artışlar çok yüksek seviyelerdedir. Bu üç ilimizde kira fiyatları geçtiğimiz iki ayda iki katına yaklaşmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kiralık konutlar sağlam binalarda yer aldığından yüksek konut talebinin yüksek fiyat artışlarına neden olduğu görülmektedir."

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