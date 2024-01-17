Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?

Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşına ek zammın netleşmesinin ardından kök maaş hesabına göre hangi emeklinin ne kadar alacağı tablo şeklinde ortaya çıktı.
1/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın ilk kabine toplantısında emeklilere yapılacak zammı açıkladı. Erdoğan emeklilere yüzde 5 ek zam yaptı.

2/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 2

Ancak yüksek enflasyon nedeniyle su gibi eriyen maaşa emekliler ise tepki gösterdi. Emekliler yüzde 5’lik zammın az olduğunu dile getirerek isyan etti.

3/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 3

En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. İşte değişen kök maaşı hesabına göre zamlı maaş oranı:

4/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 4

Kök maaşı 4500 olan emeklinin yeni kök maaşı 6673 TL'ye yükseldi Kök maaşı 4750 olan emeklinin yeni kök maaşı 7044 TL'ye

5/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 5

Kök maaşı 5000 olan emeklinin yeni kök maaşı 7415 TL'ye yükseldi Kök maaşı 6000 olan emeklinin yeni kök maaşı 8898 TL'ye

6/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 6

Kök maaşı 7000 olan emeklinin yeni kök maaşı 10381 TL'ye yükseldi Kök maaşı 8000 olan emeklinin yeni kök maaşı 11864 TL'ye

7/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 7

Kök maaşı 9000 olan emeklinin yeni kök maaşı 13347 TL'ye yükseldi Kök maaşı 10000 olan emeklinin yeni kök maaşı 14830 TL'ye

8/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 8

Kök maaşı 11000 olan emeklinin yeni kök maaşı 16313 TL'ye yükseldi Kök maaşı 12000 olan emeklinin yeni kök maaşı 17798 TL'ye yükseldi.

9/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 9

Dolayısıyla 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 17.825 olacak.

10/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 10

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı ise 21.390’a yükselecek.

11/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 11

17 bin 500 bin TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 24 bin 955 TL olacak.

12/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 12

Öte yandan kök maaşı e-devlet'ten öğrenilebiliyor. E-devlet arama çubuğuna 4A Emekli Aylığı yazmanız yeterli. Daha sonra ise detay kısmından öğrenebilirsiniz.

13/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 13

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave yüzde 5 müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

14/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 14
15/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 15
16/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 16
17/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 17
18/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 18
19/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 19
20/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 20
21/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 21
22/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 22
23/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 23
24/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 24
25/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 25
26/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 26
27/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 27
28/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 28
29/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 29
30/30
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? 30
İlgili Haberler
Dul ve yetim maaşları belli oldu
En düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira olsun teklifi. Meclis'te bakalım kim reddedecek
Mansur Yavaş'tan emeklilere 5 bin TL destek
Erbakan'dan Erdoğan'a emekli zammı tepkisi: ‘Önce millet’ anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz
Emekli zammı açıklandı e-Devlet çöktü
Bunlar da İlginizi Çekebilir
2023 yılında en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
2023 yılında en çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu
SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesaplara yatacak zamlı emekli maaşını açıkladı. Büyük rötar
SGK Uzmanı Özgür Erdursun hesaplara yatacak zamlı emekli maaşını açıkladı. Büyük rötar
Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı
Fatih Portakal canlı yayında emekliye müjdeyi verdi. İçeriden kendisine sızdırılan SSK ve Bağ-Kur zamların açıkladı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine orantılı zam yapılacak. Yandaş gazete açıkladı. Tarih verildi
SSK ve Bağ-Kur emeklisine orantılı zam yapılacak. Yandaş gazete açıkladı. Tarih verildi
Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar
Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları açıklandı. Araç sahipleri dikkat! İşte il il yeni fiyatlar
Emekli zammı için masada 3 seçenek. Yandaş gazeteden son dakika açıklaması
Emekli zammı için masada 3 seçenek. Yandaş gazeteden son dakika açıklaması