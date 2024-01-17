En düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira olsun teklifi. Meclis'te bakalım kim reddedecek

Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira olsun teklifi. Meclis'te bakalım kim reddedecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon farkı üzerine verdiği yüzde 5'lik minik zammın ardından TBMM meclisine "en düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira olsun teklifi geldi. Bakalım bu teklifi Meclis'te kimler red oyu verecek

CHP Milletvekilinden “En Düşük Emekli Maşı 17002 Lira Olsun” teklifi Meclise kanun teklifi olarak bunuldu. Emeklinin yüzde 90'ının açlık sınırı altında yaşadığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Mühip Kanko, emekli, dul ve yetim aylıklarında büyük adaletsizlik olduğunu iddia etti.

“En Düşük Emekli Maaşı 17002 Lira Olsun” diye kanun teklifini Meclis'e sunan Kanko Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik yapılmasını istedi.

"EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA"
Ülkede yaşayan milyonlarca emekli, dul ve yetim vatandaşın aldığı maaşın açlık sınırının çok altında olduğunu vurgulayan Kanko, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maaşının geçmiş yıllarda asgari ücretin 1,5 katı olduğunu savunan Kanko, 22 yıllık AKP iktidarında emekli maaşlarının bilinçl olarak düşürüldüğünü ve açlık sınırının altına çekildiğini iddia etti.

Kanko, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer
verdi;

“Maalesef ülkemizdeki milyonlarca emekli, dul ve yetimin yaşadığı ekonomik
sorunlar, mevcut iktidar tarafından bilinmesine rağmen, bu sorunlar yıllardır göz ardı
edilmekte ve çözüme kavuşturulmamaktadır. Emeklilerin ekonomik sıkıntıları, geniş
kapsamlı ve etkili bir çözüm stratejisi gerektirmektedir. Ancak, bu yönde somut
adımlar atılmamakta ve emeklilerin yaşam standartlarındaki düşüş
engellenememektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan emeklilerin yaşadığı
bu sorunlar, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk da
içermektedir"

İlgili Haberler
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
Hülya Avşar zenginliğe isyan etti. Portakallı Pekin ördeğini bırakıp simit yemeye mi başlayacak
İhtiyaç kredisinde faizleri uçtu. Bir kredi de banka için çekeceksiniz
Özgür Demirtaş son durumu açıkladı. Türkiye Ekonomi Modeli ve Nas Nas diyerek Türk halkını yaşayamaz hale kim getirdi
Mansur Yavaş'tan emeklilere 5 bin TL destek
Son Haberler
Yargıtay'a dört yeni üye seçildi Gündem
Yargıtay'a dört yeni üye seçildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 4 yeni üye seçti Gündem
Hakimler ve Savcılar Kurulu Yargıtay’a 4 yeni üye seçti
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir? Keşfet
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak? Ekonomi
Emeklilerin yeni maaş tabloları açıklandı. Değişen kök maaş hesabına göre hangi emekli kaç lira alacak?
Antalya’da çürümüş bir ceset bulundu Gündem
Antalya’da çürümüş bir ceset bulundu
Botoks nedir? Botoks işlemi zararlı mıdır? Sağlık
Botoks nedir? Botoks işlemi zararlı mıdır?
6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı Spor
6 milyon kişi izledi. 24 saatte tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de yayını yasaklandı