En düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira olsun teklifi. Meclis'te bakalım kim reddedecek

CHP Milletvekilinden “En Düşük Emekli Maşı 17002 Lira Olsun” teklifi Meclise kanun teklifi olarak bunuldu. Emeklinin yüzde 90'ının açlık sınırı altında yaşadığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Mühip Kanko, emekli, dul ve yetim aylıklarında büyük adaletsizlik olduğunu iddia etti.

“En Düşük Emekli Maaşı 17002 Lira Olsun” diye kanun teklifini Meclis'e sunan Kanko Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik yapılmasını istedi.

"EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA"

Ülkede yaşayan milyonlarca emekli, dul ve yetim vatandaşın aldığı maaşın açlık sınırının çok altında olduğunu vurgulayan Kanko, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyledi.

En düşük emekli maaşının geçmiş yıllarda asgari ücretin 1,5 katı olduğunu savunan Kanko, 22 yıllık AKP iktidarında emekli maaşlarının bilinçl olarak düşürüldüğünü ve açlık sınırının altına çekildiğini iddia etti.



Kanko, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer

verdi;

“Maalesef ülkemizdeki milyonlarca emekli, dul ve yetimin yaşadığı ekonomik

sorunlar, mevcut iktidar tarafından bilinmesine rağmen, bu sorunlar yıllardır göz ardı

edilmekte ve çözüme kavuşturulmamaktadır. Emeklilerin ekonomik sıkıntıları, geniş

kapsamlı ve etkili bir çözüm stratejisi gerektirmektedir. Ancak, bu yönde somut

adımlar atılmamakta ve emeklilerin yaşam standartlarındaki düşüş

engellenememektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan emeklilerin yaşadığı

bu sorunlar, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk da

içermektedir"