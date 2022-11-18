﻿Erdoğan'ın adaylığını engelleyen Erdoğan

6 liderin birlikteliği o kadar güçlü ki Cumhur İttifakı ortaklarının ve yandaşlarının sahneye kurduğu kumpas, "Kurtlar Vadisi" senaryosunu dahi geride bıraktı.

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şu çağrıyı yapıyorlar:

-"Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkla…"

Diğer yandan Saray da Balgat da şu algı operasyonunu cami cemaati başta olmak üzere her çevrede yayıyorlar:

-"Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilemez…"

Tavşana kaç, tazıya tut kurnazlığı budur…

Dikkat ederseniz Saray ve Balgat yandaşı medya, yazılı basında da televizyon ve radyolarda da bu konuyu gündeme getirip algı operasyonları yapıyorlar.

6 lider dikkat ederseniz bu kumpasa düşmüyorlar…

Ve özellikle vurgulamam gerekir ki;

-Kemal Kılıçdaroğlu,

-Meral Akşener,

-Temel Karamollaoğlu,

-Gültekin Uysal,

-Ahmet Davutoğlu,

-Ve Ali Babacan da cumhurbaşkanı olmaya layıktır…

20 yıldır Türkiye'yi yöneten ve Türk Milletini; açlık, sefalet içinde sosyal yardımlarla yaşamaya mahkûm eden, işsizler ordusu yaratan, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüklerin üzerine gitmeyen, dış politikada Türkiye'yi yalnızlığa iten ve ekonomik krize neden olan politikaları yürüten Recep Tayyip Erdoğan ise;

-Cumhurbaşkanı seçilmeye layık değildir…

Kaldı ki Erdoğan;

-18 Haziran 2023 tarihinde zamanında yapılacak seçimde anayasanın 101. Maddesinin 2. Fıkrasına göre aday olamaz…

Yüksek Seçim Kurulu, 18 Haziran seçiminde aday olmak için başvurursa Erdoğan'ın başvurusunu bu anayasal hükme göre kabul edemez…

Bu konuda 6 lider temkinli davranıyor ve Erdoğan'ın atacağı adıma karşı siyasi tavır koymak için bekliyorlar.

Saray ve Balgat'ın amacı muhalefeti 14 Mayıs'ta erken seçime razı etmektir.

Amaçları muhalefet partilerinin desteği ile erken seçim kararını 360'ı aşkın oyla Meclis'ten çıkartarak;

-Erdoğan'ı 3. kez aday yapmaktır…

Eğer "Erken Seçim" atağı Cumhur İttifakı'ndan gelirse bunun anlamı şudur:

-YSK, anayasaya dayanarak 18 Haziran'da yapılacak seçimde Erdoğan'a 3. kez aday olma yolunu açmamıştır.

6'lı masa partileri de HDP'nin de Meclis'te erken seçim için gerekli 360 oy için AKP ve MHP'ye asla destek vermemelidir.

Eğer erken seçim değil, zamanında seçim yapılacak ise bunun anlamı da şudur:

-YSK anayasaya dayanarak 18 Haziran'da zamanında yapılacak seçimde 3. kez aday olma yolunu açacağını ihsası rey yaparak Erdoğan'a fısıldamış demektir.

6 lider bu kez YSK'ya itiraz yağdırmalı, Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ve meşru olmadığını haykırmalıdırlar.

-Erdoğan'ın adaylığını engelleyen Erdoğan'dır…

Çünkü Erdoğan, 2007'de anayasa değişikliği yaparak bir kişinin en fazla 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabileceği hükmünü koyandır.

2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde de bu anayasa hükmünü aynen koruyan da Erdoğan'dır.

Atı alan Üsküdar'ı geçti Erdoğan…

Geçti Bor'un pazarı, sür eşeğini Niğde'ye Erdoğan…

Değerli okurlarım,

Türkiye seçim atmosferine girdi. CHP lideri Amerika ve İngiltere ziyaretlerinden sonra Aralık ayında da Avrupa Birliği'nin önder ülkesi Almanya'yı ziyaret edecek.

Bu arada dünyanın gözü de Bay Kemal'e çevrildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Amerika ve İngiltere temasları sonrası sessiz sedasız çok önemli kabuller yaptı:

-Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris'i Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

-İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma'yı 11 Kasım 2022'de CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

-Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikalaus Meyer Landrut'u kabul etti.

-Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin'i Genel Merkez makamında kabul etti.

Bu üç görüşmede de Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz eşlik etti.

Değerli okurlarım,

Bu bilgileri medyada hiç görmediğiniz için yazıma aldım.

Seçimlere aylar kala Kılıçdaroğlu'na bu yoğun ilgi neyi gösteriyor?

-Türkiye'de iktidar değişikliğinin olacağının,

-6 liderin belirleyeceği 13. Cumhurbaşkanı adayının seçileceğinin açık ve net fotoğraflarıdır.

Kılıçdaroğlu'nun temasları için Erdoğan'a şunu söylüyorum:

-Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz…