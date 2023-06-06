Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı

Mersin'de bir meslek lisesinde okuyan 16 yaşındaki bir öğrenci, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şehrin çeşitli yerlerine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizdiği ve küfürlü ifadeler yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı

Öğrenci, çıkarıldığı mahkemece cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Mersin'in Türkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.K. isimli lise öğrencisi, arkadaşlarıyla birlikte gezerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişini gördü. A.K., elindeki tükenmez kalemle afişteki Erdoğan'ın fotoğrafına Hitler bıyığı çizdi ve afişin altına küfürlü ifadeler yazdı.

Afişe zarar veren kişilerin tespiti için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından A.K.'nin kimliğini belirleyen polis, öğrencinin evine giderek gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.K., ifadesinde afişe bıyık çizdiğini ancak küfürlü yazıları kendisinin yazmadığını söyledi.

Savcılığa sevk edilen A.K., buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, A.K.'yi cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklayarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderdi.

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