Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı

Mersin'de bir meslek lisesinde okuyan 16 yaşındaki bir öğrenci, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde şehrin çeşitli yerlerine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizdiği ve küfürlü ifadeler yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.