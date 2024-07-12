Erdoğan'ın Amerika'ya 5 uçakla gittiği ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın Amerika'ya 5 uçakla gittiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO liderler zirvesi için ABD’ye 5 uçak ile gittiği ortaya çıktı. Erdoğan’ı Washington’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Öte yandan İsveç ve Finlandiya liderleri ise ABD’ye aynı uçakla gitti.

NATO liderler zirvesi ABD’nin başkenti Washington’da yapıldı. NATO’nun devlet ve hükümet başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Erdoğan’ın ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretten 3 gün önce TBMM başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki heyet ile özel ABD’ye uçtu. Erdoğan ise ABD’ye Airbus 330-200 tipi özel uçakla gitti. Ziyaret kapsamında ABD’ye 4 uçak daha gitti.

ABD’ye yapılan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Erdoğan ve heyeti için ABD’ye inen uçaklara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber 4 uçağın ABD’ye indiğini, 1 uçağın ise önceden Erdoğan’ı karşılamak için gittiğini ifade eden Çömez, inen 4 uçaktan birisinin zırhlı araçlar için olduğunu kaydetti.

Çömez ABD’ye giden uçaklardan bir tanesinin Erdoğan’ı taşıması için, bir tanesinin heyeti için, bir tanesinin kadrosu ve ekipmanlar için bir tanesinin zırhlı araçları taşıması için ve son olarak 1 tanesinin de önceden Erdoğan’ı karşılamak için çıktığını belirtti.

“Biri kendisi için.

Biri heyeti için.

Biri kadrosu ve ekipmanlar için.

Biri de zırhlı araçları için.

Bir tane daha var, o da önceden gitti, karşılamak için.

Toplam 5 yani.

İki yeni üye, İsveç ve Finlandiya ise ucuza gelsin diye, birlikte gitmiş, küçük bir uçakla.

E dünya lideri olmak kolay değil…”

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İSVEÇ VE FİNLANDİYE BERABER GİTMİŞ

Öte yandan NATO’ya son dönemde Türkiye’nin de onayı ile üye olan İsveç ve Finlandiya’nın NATO liderler zirvesine aynı uçakta geldiği görüldü.

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