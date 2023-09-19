Erdoğan’ın Arap lobiciler ile görüştüğü, Suriyeli sığınmacılar için video çektirdiği iddia edildi

X (Twitter) üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile fotoğraflarını paylaşan Bassam Barabandi isimli Arap bir kullanıcı; Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap lobiciler ile görüştüğünü söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan’ın Arap lobiciler ile görüştüğü, Suriyeli sığınmacılar için video çektirdiği iddia edildi

tamgaturk'ün haberine göre; Lobiciler, Erdoğan’dan Suriyeliler konusunda bir video çekmesini istedi. Erdoğan da bu talebi kabul etti.

Suriyeliler Konusunda Video Çekti

Bassam Barabandi isimli Arap bir kullanıcı, Twitter üzerinden Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile fotoğraflarını paylaştı. Barabandi, Erdoğan’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap lobiciler ile görüştüğünü söyledi. Barabandi, lobicilerin Erdoğan’dan Suriyeliler konusunda kamuoyu önünde bir tavır almasını istemesi üzerine Erdoğan’ın bir video çektiğini ve bunu paylaşacağını iddia etti.

Türk Yetkililere Şikayet

Barabandi, aynı zamanda kendisinin girişimci olduğunu ve Suriye’deki Türk yetkililerin yerli halka kötü davrandığı konusunda Erdoğan’a şikayette bulunduğunu yazdı. Barabandi, Erdoğan’ın bu şikayetlerin kaynağının Türk ordusu mu sivil yetkililer mi olduğunu sorarak şikayetler ile ilgilenmesi için bir yetkilinin iletişim bilgilerini paylaştığını ifade etti.

Barabandi'nin Türkçeye çevrilen mesajı ise şöyle;

"Her yıl bu zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan araştırma merkezlerinde bir grup araştırmacıyla buluşuyor.

Son 8 yıldır bu gruptayım. Bugün bu grupla toplantı gerçekleşti ve kendisinden Suriyelilerin Türkiye'de nelere maruz kaldığı konusunda kamuoyu önünde tavır almasını istedim.

Kabul etti ve Suriyelilere yönelik bir video mesajı kaydetti Türkiye'de - mesaj bugünkü oturumda belirttiği cevabın aynısı bu, yaşananların Türk politikası olmadığını ima ediyor.

Özellikle muhalefetten Suriyelilere yönelik kışkırtıcılar çok Hükümet ortalığı sakinleştirmek için çalışacak ve bu konuda harekete geçilecek Türkiye, çok sayıda Suriyeliyi barındırabilecek iyi özelliklere sahip evler inşa etmek için Katar ile birlikte çalışıyor.

Geri dönüş gönüllü ve güvenli olacak Videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınca yayınlayacağım.

Türkiye Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede kendisine, Türklerin Suriye içerisinde gerçekleştirdiği, devrimin çalışmalarını bastırmak, çalışanlara saldırmak, doktorların Suriye topraklarında çalışmasını engellemek gibi eylemlere işaret ettim.

Tüm yasa ve gelenekler hiçbir Suriyelinin “güvenli” bir şekilde geri dönmesini teşvik etmemekte ve Suriye'deki Türk varlığına karşı öfke ve zulüm duygusu oluşturmaktadır.

Türkiye'deki Suriyeliye kötü davranılıyor, nedenini anlıyoruz, Suriye'deki Suriyeliye ise hiçbir sebep yok. Bana öyle geliyor ki bu bilgi karşısında şaşırdı ve şöyle dedi: "Bu bizim izin vermediğimiz, kabul etmediğimiz ciddi bir suçlama ve eylemdir. Bu eylemlerin Türk ordusu tarafından mı yoksa sivil çalışanlar tarafından mı gerçekleştirildiğini sordu.

Kendisine ayrıntıları vermesini istedi ve bana ofis e-postasını ve bu konuyla ilgili olarak kendisiyle iletişim kuracak kişinin adını verdi."

bassam.jpeg

f6vng4vxgaerfsc.jpeg

f6vng4uxgaaosor.jpeg

f6vng4twoaa5nzn.jpeg

Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Son Haberler
Bakan Şimşek'in yabancı yatırımcı arayışı devam ediyor: ABD’de kimlerle görüştüğünü açıkladı Ekonomi
Bakan Şimşek'in yabancı yatırımcı arayışı devam ediyor: ABD’de kimlerle görüştüğünü açıkladı
PSG Dortmund'u yıldızlarıyla devirdi Spor
PSG Dortmund'u yıldızlarıyla devirdi
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Yaşam
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
Ronaldo'lu Al Nassr Persepolis'i devirdi Spor
Ronaldo'lu Al Nassr Persepolis'i devirdi
Lazio'yu kalecisi kurtardı Spor
Lazio'yu kalecisi kurtardı
Faiz çıkmazı devam edecek Yazarlar
Faiz çıkmazı devam edecek
Siyaset etiği kayboldu gitti Yazarlar
Siyaset etiği kayboldu gitti