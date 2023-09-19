Erdoğan’ın Arap lobiciler ile görüştüğü, Suriyeli sığınmacılar için video çektirdiği iddia edildi

tamgaturk'ün haberine göre; Lobiciler, Erdoğan’dan Suriyeliler konusunda bir video çekmesini istedi. Erdoğan da bu talebi kabul etti.

Suriyeliler Konusunda Video Çekti

Bassam Barabandi isimli Arap bir kullanıcı, Twitter üzerinden Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile fotoğraflarını paylaştı. Barabandi, Erdoğan’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap lobiciler ile görüştüğünü söyledi. Barabandi, lobicilerin Erdoğan’dan Suriyeliler konusunda kamuoyu önünde bir tavır almasını istemesi üzerine Erdoğan’ın bir video çektiğini ve bunu paylaşacağını iddia etti.

Türk Yetkililere Şikayet

Barabandi, aynı zamanda kendisinin girişimci olduğunu ve Suriye’deki Türk yetkililerin yerli halka kötü davrandığı konusunda Erdoğan’a şikayette bulunduğunu yazdı. Barabandi, Erdoğan’ın bu şikayetlerin kaynağının Türk ordusu mu sivil yetkililer mi olduğunu sorarak şikayetler ile ilgilenmesi için bir yetkilinin iletişim bilgilerini paylaştığını ifade etti.

Barabandi'nin Türkçeye çevrilen mesajı ise şöyle;

"Her yıl bu zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan araştırma merkezlerinde bir grup araştırmacıyla buluşuyor.

Son 8 yıldır bu gruptayım. Bugün bu grupla toplantı gerçekleşti ve kendisinden Suriyelilerin Türkiye'de nelere maruz kaldığı konusunda kamuoyu önünde tavır almasını istedim.

Kabul etti ve Suriyelilere yönelik bir video mesajı kaydetti Türkiye'de - mesaj bugünkü oturumda belirttiği cevabın aynısı bu, yaşananların Türk politikası olmadığını ima ediyor.

Özellikle muhalefetten Suriyelilere yönelik kışkırtıcılar çok Hükümet ortalığı sakinleştirmek için çalışacak ve bu konuda harekete geçilecek Türkiye, çok sayıda Suriyeliyi barındırabilecek iyi özelliklere sahip evler inşa etmek için Katar ile birlikte çalışıyor.

Geri dönüş gönüllü ve güvenli olacak Videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan alınca yayınlayacağım.

Türkiye Dışişleri Bakanı ile yaptığım görüşmede kendisine, Türklerin Suriye içerisinde gerçekleştirdiği, devrimin çalışmalarını bastırmak, çalışanlara saldırmak, doktorların Suriye topraklarında çalışmasını engellemek gibi eylemlere işaret ettim.

Tüm yasa ve gelenekler hiçbir Suriyelinin “güvenli” bir şekilde geri dönmesini teşvik etmemekte ve Suriye'deki Türk varlığına karşı öfke ve zulüm duygusu oluşturmaktadır.

Türkiye'deki Suriyeliye kötü davranılıyor, nedenini anlıyoruz, Suriye'deki Suriyeliye ise hiçbir sebep yok. Bana öyle geliyor ki bu bilgi karşısında şaşırdı ve şöyle dedi: "Bu bizim izin vermediğimiz, kabul etmediğimiz ciddi bir suçlama ve eylemdir. Bu eylemlerin Türk ordusu tarafından mı yoksa sivil çalışanlar tarafından mı gerçekleştirildiğini sordu.

Kendisine ayrıntıları vermesini istedi ve bana ofis e-postasını ve bu konuyla ilgili olarak kendisiyle iletişim kuracak kişinin adını verdi."