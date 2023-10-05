Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur

Pakistan yönetimi, ülkelerinde bulunan tüm kaçak göçmenlerin 1 Kasım’a kadar ülkeyi terk etmelerini istedi. Aksi takdirde zorla sınır dışı edileceklerini duyurdu. Türkiye’de ise hala Suriyelilerin gönderilip gönderilemeyeceği tartışılıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pakistan yıllar önce gelen Afganları gönderme kararı aldı. Suriyeliler, Afganlar gönderilemez diyenlere duyurulur

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi yabancı ve kaçakların merkezi haline getirdi. Bu konu Türk halkının birinci gündem maddesi sığınmacı ve kaçakların gelecekteki durumları olurken, gönderilip gönderilemeyecekleri ise tartışma konusu olarak sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Türkiye’de bu tartışmaların yaşandığı dönemde ise Pakistan örnek olabilecek bir karara imza atarak, kaçak göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini, aksi takdirde zorla sınır dışı edileceklerini açıkladı.

1 KASIM’A KADAR SÜRE TANIDILAR

Pakistan, aralarında 1,7 milyon Afganistan vatandaşının da bulunduğu tüm belgesiz göçmenlere ülkeyi terk etmeleri talimatını verdi.

İslamabad, aksi takdirde 1 Kasım'dan itibaren belgesiz yabancıların zorla sınır dışı edileceği tehdidinde bulundu.

Ordu destekli geçici hükümet, bu kararı, ülkede sene başından bu yana düzenlenen 24 intihar saldırısından 14'ünün Afganlar tarafından yapılması nedeniyle aldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti, talimatın Afganları hedef almadığını, ülkedeki göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afgan olmasına rağmen tüm yabancıları kapsayacağını söyledi.

Bugti, Pakistan'da yasa dışı olarak bulunan göçmenlerin toplu gözaltı veya zorla sınır dışı edilmeye maruz kalmamak için 1 Kasım öncesi gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini kaydetti.

HÜKÜMET, BELGESİZ GÖÇMENLERİ İHBAR EDENLERE ÖDÜL VERECEK

Bakan, hükümetin belgesiz göçmenlerin mal ve mülklerine el koymayı planladığını ve bu durumda olan göçmenlerle ilgili bilgi verecek vatandaşları ödüllendirmek için de özel bir telefon hattı kuracağını aktardı.

Ayrıca Pakistanlı bakan, ülkedeki yaklaşık 1,73 milyon Afgan vatandaşın kalmak için yasal belgeleri olmadığını ve Pakistan'da toplam 4,4 milyon Afgan mültecinin yaşadığını söyledi.

Sarfraz Bugti, "Afganistan içinden saldırıya uğradığımıza ve Afganistan vatandaşlarının bize yönelik saldırılara karıştığına dair iki farklı görüş yok. Elimizde kanıtlar var." diye konuştu.

Açıklama, İslamabad'ın geçen ay Taliban'la yaşanan sınır gerginliği sonrası Kabil'le bozulan ilişkilerinde yeni bir dip noktasına işaret ediyor.

Ancak yetkililerin belgesiz göçmenlerin ülkeyi terk etmelerini nasıl sağlayabileceği ya da bu kişileri sınır dışı etmek için nasıl bulabileceği henüz bilinmiyor.

Pakistanlı bakanın açıklamalarına yönelik Afganistan’dan henüz bir karşılık gelmedi.

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