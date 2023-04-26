Erdoğan’ın ardı ardına açıkladığı vaatler seçimi nasıl etkileyecek? Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için son düzlüğe girildi. 14 Mayıs yaklaşırken siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarına hız verdi

Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy, konuya dair Cumhuriyet TV'ye konuk oldu. Yapılan son anketlere ilişkin bilgi veren Aksoy, seçim vaatlerinin anketlere yaptığı etkiyi anlattı.

Cumhuriyet’ten İrem Karataş’ın aktardığı bilgilere göre 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanılan sürecin anketlere beklenildiği oranda etki etmediğini belirten Aksoy, "Depremin hemen ardından yaptığımız ankette iktidar bloğunda yalnızca 1,2 puanlık bir gerileme gözlemledik. Ciddi değişikliği muhalefet bloğunun adayını açıklamasının ardından gördük. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamasının ardından aday olmadan önceki oylarını %11 artırdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra ölçtüğümüz bir diğer şey ise, ekonominin düzeleceğine olan güvenin artmasıydı. Son birkaç yıldır ilk kez ekonominin düzeleceğine inananların sayısı inanmayanları geçti" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR TOPLADIĞI OYLARI DA KAYBETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime yönelik vaatlerinin anketlere yaptığı etkiyi değerlendiren Aksoy, "Doğalgaz bulunması veya diğer vaatleri beğenme oranı çok yüksek ama 'bu bir oy verme davranışına dönüşüyor mu' derseniz hayır. Bu söylenenler yakın döneme ilişkin vaatler. Önceden bir içsellik kazanmış olsaydı örneğin geçtiğimiz kış ayında iktidar evlere hiç doğalgaz faturası göndermemiş olsaydı belki etki ederdi. Seçmeni mutlu edecek durumun sürekli ertelenmesi hali bu. Geçen yılın son çeyreğinde yerli araba ve belli fazilerin silinmesi gibi icraatlerin ardından 4,8'lik oy artışına tanıklık etmiştik. İktidar topladığı bu oyu da yılbaşından bu yana kaybetti" yorumunda bulundu.

"SEÇİM BÜYÜK OLASILIKLA İKİNCİ TURA KALIR"

Aksoy, seçime bir aydan az süre kala anketlerde büyük değişiklikler beklemediğini ifade etti ve şöyle devam etti:

"Türkiye'de siyaset son 1-2 haftada her zaman belli şoklara gebedir. Ama kişisel olarak bundan sonra oyların çok büyük değişikliklere uğrayacağını sanmıyorum. Şu an sayın İnce'ye giden anlamlı oranda bir oy var. Belki bu oyların bir kısmı seçime yakın sayın Kılıçdaroğlu'na kayabilir. Çoğunluk enerjisi dediğimiz durum ortaya çıkabilir. Siyasette birleşme çağrıları arttı, önümüzdeki günlerde de artacaktır. Bu da muhalefetin hem adayı hem partileri için çok büyük olmasa da bir oy artırmaya sebep olabilir. Güncel durumda seçimin ikinci tura kalması büyük bir olasılık ama ilk turda bitme ihtimali de hali hazırda mevcut."

MUHALEFETİN KAZANACAĞINA İNANANLAR ARTTI

Yapılan son ankete göre muhalefetin kazanacağına inananların arttığını söyleyen Aksoy, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanmadan önce seçmenin %51'i Erdoğan'ın, %49'u ise Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyordu. Adaylık açıklandıktan sonra ise oranlar tam tersi oldu, seçmen %51 Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmaya başladı. Son ölçüme göre ise %56 muhalefetin kazanacağına inanıyor. Seçmen destekleyeceği adayın kazanamayacağına inanıyorsa sandığa gitmeyebiliyor" dedi.

"YSK TARAFSIZLIĞINI HİSSETTİRMELİ"

Seçim güvenliğine ilişkin bir araştırma yapacaklarını aktaran Aksoy, sözlerini şu ifadelerle bitirdi:

"Türkiye'de hiçkimse sandık güvenliğine dair 'şaibe yoktur' deme hakkına sahip değil. Bu konu kaygı olmaktan çıkıp korkuya dönüşürse seçime katılımı düşürür. Zannedildiği gibi sadece muhalefet seçmeni değil iktidar seçmeni de sandık güvenliğine dair endişeli. Bu sakıncalı bir durum, 100. yılına giden demokratik bir ülkede bu kaygının olması toplum adına can sıkıcı. Dilerim ki bu kaygının yaşandığı son seçim olur ve YSK önümüzdeki dönemde tarafsızlığını hissettirerek güvenilir bir kurum haline gelir."