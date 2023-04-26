AKP'nin kazandığı ilde anket: Millet ittifakı fark attı

ALF Araştırma 2018 seçimlerinde AK Parti'nin ilk sırada olduğu Çanakkale'de bir anket çalışması gerçekleştirdi., Millet İttifakının toplamda 22 puan önde olduğu dikkatlerden kaçmadı.