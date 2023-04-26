AKP'nin kazandığı ilde anket: Millet ittifakı fark attı

ALF Araştırma 2018 seçimlerinde AK Parti'nin ilk sırada olduğu Çanakkale'de bir anket çalışması gerçekleştirdi., Millet İttifakının toplamda 22 puan önde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

AKP'nin kazandığı ilde anket: Millet ittifakı fark attı

ALF Araştırma'nın Çanakkale’de yaptığı anketlerde AKP’nin 2018 genel seçimlerine göre oy kaybı yaşadığı dikkat çekti.

AKP'nin yüzde 37,4 bandından yüzde 31,7 bandına düştüğü görülen ankette CHP ise 2018'de yüzde 33 olan oylarını yüzde 37,5 seviyesine çıktı.

2018'de şehirde 7 puan geride gözüken Cumhur İttifakı yeni ankette Millet İttifakı'nın 22 puan kadar gerisine düşüyor.

16-19 Nisan tarihleri arasında 1100 kişi ile yapılan Çanakkale anketinin sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 37,5

AKP: Yüzde 31,7

İYİ Parti: Yüzde 20,7

YSP / HDP: Yüzde 4,5

MHP: Yüzde 3,8

Diğer: 1,8

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