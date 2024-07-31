Erdoğan’ın ekonomi politikasının sıkıntısını Türkiye yaşıyor. Financial Times yazdı

İngiltere’nin ünlü ekonomi gazetesi Financial Times’ta, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

Financial Times'ta Adam Samson tarafından kaleme alınan makalede Türkiye ekonomisine değinildi.

Times’ta yazan Samson "Kurumsal Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü alışılmadık ekonomi politikalarından radikal bir şekilde ayrılmasının sıkıntısını nihayet hissediyor" değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN İŞE ŞİMŞEK'İ ATAYARAK BAŞLADI"

Samson, "Erdoğan işe, saygın bir eski başbakan yardımcısı ve City of London tahvil stratejisti olan Mehmet Şimşek'i Bakan olarak atayarak başladı. Şimşek, uçurumun kenarındaki 1 trilyon dolarlık bir ekonomiyi devraldı.

Yıllarca süren aşırı düşük faiz oranları enflasyonu körüklerken, seçim öncesi yapılan teşvikler, hanelere bir ay bedava gaz ve asgari ücret artışları da dahil olmak üzere, ithalat talebini ateşlemişti. Ekonomistler, Şimşek’in Haziran 2023'te göreve gelmeden önce Türkiye'nin bir ödemeler dengesi krizine çok yakın olduğundan endişe ediyorlardı" dedi.

"TÜRKİYE REKABET GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR"

“Erdoğan, "sıkı para politikasının" enflasyonla mücadelede bir araç olacağını söylerken, bu durum, düşük faizlerin hızlı fiyat artışına neden olmak yerine tedavi ettiği yönündeki yıllardır süregelen ısrarından olağanüstü bir geri dönüştü.” diyen Samson “Türkiye, dolar bazlı fiyatlandırma açısından rakiplerinden en az yüzde 40 daha pahalı. Sonuç olarak, Türkiye rekabet gücünü kaybediyor.” İfadelerini kullandı.