Ağustos Temmuz'u aratacak. İslam Memiş 'hazırlık yapın' diyerek uyardı

Açıklamaları ile adından söz ettiren İslam Memiş, yatırımcılarına "Nakitin yetişmediği bir ay olacak" diyerek Ağustos ayının zorlu geçeceğini söyledi.

İslam Memiş, Temmuz ayında hem çalışanlar hem de tatilciler için zor bir dönem yaşandığını vurgulayarak, Ağustos ayında durumun daha da kötüleşebileceği uyarısını yaptı.

"Ağustos, Temmuz'u aratacak" diye konuşan İslam Memiş, nakit sıkıntısının yarınla birlikte daha belirgin hale gelebileceğini söyledi.

NAKİT AKIŞI DARALACAK: HAZIRLIK YAPIN

Sosyal medya üzerinden takipçilerini uyaran İslam Memiş mevcut ekonomik koşullarda nakit akışının yetersiz kalabileceğine vurgulayarak "Ona göre hazırlık yapılmalı, son dakikaya bırakılmamalı" diyerek yatırımcılar uyardı.

Alacaklarına güvenerek hareket edenlere bunun riskli olduğunu söyleyen İslam Memiş, bunun riskli olduğunu, birçok kesimde nakit ödeme sıkıntısının baş gösterebileceğini ifade etti.