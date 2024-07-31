Dev market zinciri İstanbul şubelerini kapatıyor. Perakende sektörü şokta

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev market zinciri İstanbul şubelerini kapatıyor. Perakende sektörü şokta

Dev market zincirinin İstanbul’da 3 şubesini birden kapattığını açıklaması perakende sektöründe bomba etkisi yarattı.

Alışveriş zinciri İstanbul’da hizmet verdiği 3 şubesini kapattığını SPK'ya bildirdi.

Kim Marketler olarak bilinen Ersan Alışveriş Hizmetleri, İstanbul'da hizmet veren 3 mağazasını kapatma kararı verdi. Ersan marketler zinciri Ümraniye, Göktürk ve Çinçindere'deki mağazalarının kapatılmasının nedenini ise faaliyet verimliliği ve karlılık değerlendirmeleri olarak açıkladı.

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Kentsel dönüşüme girmesi nedeni ile daha önce kapatılan Mecidiyeköy şubesi de bu kararın bir parçası oldu.

TOPLAM MAĞAZA SAYISI 136’YA DÜŞECEK

İstanbul’daki şubelerini teker teker kapatan Ersan Alışveriş, İzmir'de ise 3 yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu. Bu yeni mağazaların operasyonel hazırlığının ve dekoratif düzenlemelerinin tamamlanarak 1 Ağustos'la birlikte hizmete gireceği belirtildi. İzmir'deki yeni açılışlarla birlikte, Ersan Alışveriş’in toplam mağaza sayısı yeniden 136’ya çıkmış olacak.

SPK’YA KAPATILAN ŞUBELER VE YENİ ŞUBELER BİLDİRİLDİ

Şirketten yapılan açıklamalarda mağaza kapatma ve açma kararlarının, genel finansal stratejilerinin bir parçası olduğunu vurgulandı. Ersan Alışveriş, atılan adımların şirket verimliliğini artırmayı ve müşterilere daha iyi hizmet sunmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olduğu ve kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

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