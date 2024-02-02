Erdoğan geldi diye yayalara üst geçit kapatıldı. Dünyada bu uygulamanın olduğu tek ülke Türkiye

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan geldi diye yayalara üst geçit kapatıldı. Dünyada bu uygulamanın olduğu tek ülke Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İzmir ziyareti sırasında üst geçit kapatıldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken “Dünyada bu uygulamanın olduğu tek ülke Türkiye” yorumu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin İzmir adaylarının tanıtımı için geçtiğimiz günlerde kente gitti. Erdoğan, İzmir ziyaretinde ayrıca hastane açılışı da yaptı.

Erdoğan’ın İzmir ziyareti sırasında kentte yaşayan vatandaşların yaşadıkları zorluklar sosyal medyada gündem oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir üst geçidin polisler tarafından kapatıldığı görüldü. Erdoğan’ın yoldan geçişi sırasında kapatılan üst geçidin önünde vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar söz konusu görüntüye “Dünyada bu uygulamanın olduğu tek ülke Türkiye yorumu yaptı.

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