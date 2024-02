Erdoğan’ın tartışma yaratan sözleri sonrası Özel’den cevap. ‘Bu adamın kalbi yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün 6 Şubat depremlerinden en şiddetli şekilde etkilenen illerden biri olan Hatay'daki konuşmada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" demişti.

İzmir'de, taksi şoförü Oğuz Erge'nin üşüdüğü için iyilik yapmak niyetiyle taksiye aldığı Delil Aysal tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi sonrası taksi şoförünün ailesine taziye ziyaretine giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrası Erdoğan'ın Hatay’daki konuşmasını değerlendirdi.

Özel şunları söyledi:

“KALBİNİN YERİNDE TAŞ OLSA BU LAF EDİLMEZ DEPREMZEDEYE TEHDİT OLUR MU?”

"Hepimizin yüreği hala yanıyor. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Ancak Erdoğan'ın 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?' ifadeleri; gerçekten vicdan, akıl, yürek sahibi kimsenin bırakın söylemeyi, duymaya bile tahammül edemeyeceği sözler. Hataylılara siyasi şantaj yapılmasını Hataylılara havale ediyorum. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez. Depremzedeye tehdit olur mu? Kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın, kalbi yok!"

Özgür Özel konuşmasına şöyle devam etti:

“BİLHASSA BEN BUNU AK PARTİ'YE OY VEREN VİCDAN SAHİBİ İNSANLARA HAVALE EDİYORUM”

"Dün Samandağ’da bir teyze gördüğüm kadarıyla buna gerekli cevabı verdi. Dedi ki ‘Biz buna ölürüz yine boyun eğmeyiz’ dedi. Erdoğan diyor ki ‘Benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı mahzun bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem’ diyor. Kime diyor bunu? Her siyasi görüşten, her mezhepten aday olunca oradaki demografiye göre, her dinden insana ‘benim kalbim bu kadar taş’ diyor. Yalan da söylüyor. Çünkü kendi belediyelerinin olduğu yerlerde de sorunları çözmüş değil. Fakat maalesef siyasi şantaj yapıyor ve bununla oy istiyor. Ona en iyi cevabı 31’inde bütün siyasi partilerden Hataylılar verir. Fakat ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa ben bunu AK Parti'ye oy veren vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. 28 Mayıs’ta ona oy veren herkese şikayet ediyorum. Depremzedeyi tehdit olur mu, şantaj olur mu? Böyle vicdan olur mu? Bu taksici Oğuz kardeşimize arkadan silah çekip vuran adamın kalbi taş olsa yumuşardı diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa yumuşamaz.

“PARA İSTEMEYEN VE O KADAR İYİ BİR İNSANA KARŞI GİRİŞİLEN BU VAHŞİCE, ZALİMCE CİNAYET HEPİMİZİ KAHRETTİ”

Türkiye'nin dört bir yanında taksici cinayetlerini hep duyuyoruz, üzülüyoruz. Fakat Oğuz kardeşimizin yaşadığı olay bu sefer takside bulunan kamera sayesinde hepimizin gözünün önünde oldu. Bu yüzden de bir kat daha fazla irkildik. Meseleyi bütün Türkiye yaşadı. Gözümüzün önünde oldu. Gerçekten insan insanlığından utanıyor. Kalp yerinde taş olsa o kişinin o niyetle arabaya binmiş de olsa, ‘Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim, hiç olur mu?’ diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı giriştiği bu vahşice, zalimce cinayet hepimizi kahretti. Ben gördüğüm andan itibaren etkisinden kurtulabilmiş değilim. İzmir programımda yoktu. Bugün özellikle gelip aileyi görmek, geride bıraktıkları için bir şey yapabilir miyiz, arkadaşları için bir şey yapabilir miyiz diye bu ziyareti yapmak istedik. Biraz önce ailesine de, ağabeyine de söyledim, duraktaki arkadaşlarına da söyledim. Bu geride kalanlarla ilgili elimizden ne geliyorsa yaparız. Belki Oğuz kardeşimizin kaybı ailesi için büyük bir acı ama bundan sonra taksiciler açısından sürekli hayatları tehlikede, sürekli kayıplar veriyorlar

“KONUYU BU HAFTA MECLİSTE GÜNDEME GETİRECEĞİZ”

Alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta Mecliste gündeme getireceğiz. Konuyla ilgili bir Meclis araştırma komisyonu kurulmasını arkadaşlarımız teklif edecekler. Üzerinde hem birebir bu mesleği yapanlarla konuşarak; dernekleriyle, odalarıyla görüşerek nasıl tedbirler alınabilir diye düşünülecek. İlk akla gelen bir güvenlik kabini konusu var ama nasıl uygulanabilir, nasıl yapılabilir diye hepsi konuşulacak. Ümit ediyorum bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir. Ailesi için, Buca'mız için, hepimiz için bu büyük kayıp. Bundan sonraki meslektaşlarının hayatlarını kaybetmemesi, evlatlarının yetim kalmaması için atılacak adımlara vesile olursa hepimiz için bir teselli olacaktır.

"RUHSATSIZ SİLAH MESELESİNİN TÜRKİYE'Yİ TAMAMEN DENETİMSİZ BİR ALANA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İTİRAZIMIZ VAR"

Bireysel silahlanmaya her zaman karşıyız. Türkiye'de 30 milyon ruhsatsız silah olduğu hesaplanıyor. Biz Türkiye'de bu kadar kolay ruhsatlı silah alınmasına da karşıyız. Silah ruhsatı sayısının bu noktalara varmasına da karşıyız. Ruhsatsız silah meselesinin Türkiye'yi tamamen denetimsiz bir alana dönüştürülmesine de son derece itirazımız var. Kurulacak olan teklif ettiğimiz komisyonun hem taksicilerin güvenlikleriyle ilgili yapması hem de bu bireysel silahlanma meselesiyle ilgili de ciddi tedbirlerin alınması lazım.

"OLMAZ OLSUN SENDEN GELECEK HİZMET"

“Türkiye'nin dört bir yanında iktidar olduğumuzda onların olduğu şehirleri kayırır da olmadığı şehirlere bu kötülüğü yaparsak biz de taş olalım. Allah taş etsin bizi. Böyle düşünen bir Cumhuriyet Halk Partili varsa olmaz olsun. Böyle siyaset olmaz olsun. Böyle siyasetçi olmaz olsun. Hatay'da 7 bin konut verdi. Konut ihtiyacı 260 bin. Yüzde 2 buçuğu, yüz kişiden 98’ine söz vermişti, ‘bir yıl içinde konutlarınızı vereceğim’ diye. Ya çadırda ya konteynerde. Bu sorunu bu Recep Tayyip Erdoğan daha 4-5 senede çözmeyecek, öyle anlaşılıyor. Bu kadar çaresizlikte olan insanlara bir de üstüne dönüp sanki Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı hepsini evine sokmuş gibi yalan söylüyor. Fakat dönüp bu tarafta da insanları soğukla yağmurla, karla, çamurla, hastalıkla terbiye etmeye çalışıyor. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Olmaz olsun senin yapacağın hizmet. Senin kalbin bu kadar kötü olduktan sonra olmaz olsun senin siyasetin, yazıklar olsun.”