Erdoğan'ın kilise açması kriz çıkardı. “Küfür” olarak yorumladılar

Erdoğan'ın İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni açması tartışma yarattı.

Erdoğan'ın kilise açması kriz çıkardı. “Küfür” olarak yorumladılar

Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 2019 yılında temeli atılan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

ODATV’nin haberine göre; Erdoğan kilise açması tartışma yarattı.

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Sosyal medyada Yahya Cirit adlı kullanıcı şu yorumu yaptı:

"İlk kilise açıldı. Bu küfürde Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Ebussuud Efendi de fetvalarında bunu küfür sayar. Ki Hanefi Fukahasının görüş budur.... İster Dar-ül İslam olsun ister Dar-ül Harp olsun farketmez, kilise açmak asla caiz değildir, bu açık küfürdür..."

Mor Efrem, cumhuriyet tarihinde açılan ilk kilise. Osmanlı döneminde ise Islahat Fermanı'na kadar kilise açılması yasaktı. Sosyal medyada İslamcılar bu yasağı hatırlatarak Erdoğan'ı kilise açtığı için eleştirdi.

ARAP BASININDA YER BULDU

Erdoğan'ın kilise açması Arap dünyasının da dikkatini çekti. Arabnews konuyu 'Ayasofya' başlığıyla birleştirerek haberleştirdi.

Haber şöyle:

"Erdoğan modern Türk devletindeki ilk yeni kilisenin açılışını yaptı
Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nin açılışı Türkiye ve güçlü lideri için önemli bir kültürel ve siyasi ana işaret ediyor
Erdoğan, İstanbul'un ikonik Ayasofya'sını 2020 yılında müzeden camiye dönüştürdükten sonra uluslararası tepkilere yol açtı."

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