Erdoğan’ın Mehmet Şimşek'e verdiği tarih ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşecek kulis

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında Erdoğan'ın da artık ekonomide 'enkazdan daha vahim bir tablo olduğu' gerçeğini kabul ettiği iddiasını aktardı.

Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Yerel seçimlere kadar alacağın her kararı bana danış, 1 Nisan’dan sonra direksiyon tamamen sende" dediğini aktardı.

Bozkurt yazısında şöyle dedi:

Enkazdan bile vahim' ekonomik tabloyu Erdoğan da ikili görüşmelerinde kabullendi, bunu 'dış mihraklara' bağlamadı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini kazanmak zorunda olduklarını söylemekle yetindi. Geçmişe çok takılmadılar, takıldıkları gelecekteki tek konu 2024 yılındaki yerel seçimlerdi. Pazarlık burada başladı.

Erdoğan 'yerel seçimlere kadar alacağın her kararı bana danış 1 Nisan'dan sonra direksiyon tamamen sende, ne gerekiyorsa onu yap' dedi. Mehmet Şimşek Kasım'a kadar ihtiyaç olan faiz artırımı için de onay aldı. Oran konuşulmadı ama yüzde 40'a kadar ulaşacak bir çıta öngörülüyor.