Erdoğan'ın normalden daha fazla oyunun hesaplandığı iller. Ekonomist Mustafa Sönmez harita paylaşıp uyardı

Ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından bir harita paylaşarak "Çalabildikleri yerlerde çalmışlar; mercek altına alınınca çıkmış ortaya. Aynı tezgahı çalıştırmasınlar diye önlem alınırsa 28 Mayıs’ta biterler" yorumunu yaptı.

Erdoğan'ın normalden daha fazla oyunun hesaplandığı iller. Ekonomist Mustafa Sönmez harita paylaşıp uyardı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri bitti ama tartışmaları sürüyor. Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranına bir gönderme de ekonomist Mustafa Sönmez sosyal medya hesabından yaptı.

Twetter hesabından Mustafa Sönmez "Çalabildikleri yerlerde çalmışlar; mercek altına alınınca çıkmış ortaya. Aynı tezgahı çalıştırmasınlar diye önlem alınırsa 28 Mayıs’ta biterler. haritayı inceleyin, önlem alın. Daha 1 haftamız var" dedi.

Sönmez bir başka paylaşımında da "Bu analiz ????????mahalle, hatta sandık bazında yapılabilir ve suç mahalli saptanabilir. Yapılacaklar belli: Sandığa git, gitmeyeni götür, ikna et, sandığa sahip çık. Kendin Musa ol, Firavun’un sonu yakındır" cümlelerini yazdı.

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